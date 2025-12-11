Declarado un segundo caso de gripe aviar en La Rioja, en esta ocasión en una grulla en la zona del pantano de Leiva

Archivo - Grullas - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Declarado un caso de Influenza Aviar H5N1, altamente patógena, (IAAP) -más conocida como gripe aviar- en una grulla aparecida muerta en la zona del pantano de Leiva. Este es el segundo caso de esta enfermedad en aves silvestres detectado en La Rioja en 2025.

El caso anterior que afectó también a una grulla se detectó el 21 de noviembre en los Sotos del Ebro en Alfaro.

Se han remitido cartas informativas a los ganaderos y a los Ayuntamientos de Leiva, Tormantos y Herramélluri, recordando medidas cautelares, ha informado la Consejería de Agricultura.

En un radio de 10 kilómetros, hay 14 explotaciones avícolas, solo una con destino a uso comercial, el resto de autoconsumo.

La declaración de un foco de IAAP en aves silvestres "no afecta al estatus oficial, ni requiere de la aplicación de medidas adicionales más allá del refuerzo de las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como el refuerzo de la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, de forma que se notifique lo antes posible a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad".

Como consecuencia de esta situación, el Servicio de Ganadería de la Consejería de Agricultura va a realizar una vigilancia en las explotaciones de aves del municipio.