La degustación de ternera ecológica de CPAER recauda la cifra récord de 4.410 euros para la Cocina Económica - CPAER

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), Íñigo Torres; la gerente del CPAER, María Gloria Sáenz; y la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, han entregado esta mañana la cantidad de 4.410 euros a la Cocina Económica de Logroño, que ha sido recogida por su presidente, Luis Álvarez, y su gerente, Javier Porres.

Se trata de la recaudación íntegra de la degustación popular de ternera ecológica asada celebrada el pasado 26 de septiembre en el Ecomercado de Logroño con motivo de las fiestas de San Mateo.

En el acto también ha estado presente la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana.

La iniciativa, que este año ha alcanzado su cuarta edición, volvió a contar con una gran respuesta del público y permitió acercar la producción ecológica riojana a la ciudadanía a través de una propuesta que combina gastronomía, producto local y tradición.

La protagonista de la jornada fue la ternera ecológica procedente de la explotación agroganadera institucional de Pazuengos, asada lentamente al espetón durante toda la noche y servida al público a partir de las 12,00 horas. Una elaboración tradicional que permitió mostrar, de una forma cercana y festiva, la calidad de la producción ecológica riojana y su estrecha vinculación con el territorio.

La degustación puso además el foco en el trabajo de agricultores y ganaderos ecológicos y en un modelo de producción ligado al cuidado del entorno y al medio rural.

PRODUCTO ECOLÓGICO CON UN FIN SOLIDARIO

Durante la jornada se sirvieron alrededor de 1.500 raciones de ternera ecológica, una cifra especialmente significativa al coincidir la degustación con una de las citas más populares de San Mateo, la Exaltación de las Chuletillas. La respuesta del público permitió alcanzar una recaudación de 4.410 euros, la cifra más alta conseguida hasta la fecha, consolidando la degustación de ternera ecológica como una cita reconocible dentro de la programación festiva de San Mateo.

Toda la recaudación se destina íntegramente a la Cocina Económica de Logroño, una entidad profundamente vinculada a la ciudad que este año celebra su 132 aniversario y que desarrolla una importante labor de atención y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

La degustación refuerza así su doble objetivo: acercar a la ciudadanía la producción ecológica riojana y convertir esa promoción en una acción con impacto social. Una iniciativa en la que producto ecológico, gastronomía, territorio, tradición y solidaridad se dan la mano.

La actividad estuvo organizada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER) y contó con la financiación del Gobierno de La Rioja, dentro de las acciones destinadas a la promoción y divulgación de la producción ecológica riojana.