La delegada del Gobierno se reúne con los mandos del Batallón de Helicópteros BHELMA III

LOGROÑO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha mantenido esta mañana un encuentro institucional con el actual Jefe del BHELMA III y Comandante Militar de La Rioja Teniente Coronel, Pablo Rivera Rivero, que el próximo 4 de septiembre finaliza su Mando.

La delegada ha agradecido su dedicación al frente de este Batallón de Helicópteros de Maniobra con sede en Agoncillo, que en noviembre de 2024 cumplió su 50 aniversario. Al encuentro también ha asistido el Teniente Coronel, Pablo Soler Corredera, quien relevará a Rivera Rivero como Jefe del BHELMA III.