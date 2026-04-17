Demanda Casco Antiguo coloca pancartas por "la cobardía del alcalde para no abordar el grave problema del ruido" - DEMANDA CASCO ANTIGUO

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

"¡Sí! ¡Vivimos aquí! Respeta al vecindario del casco antiguo'; "Más servicios y menos ocio nocturno"; "Más barrio y menos ruido'; "El casco antiguo no se vende, se cuida"... son algunos de los mensajes que ya pueden verse en balcones de vecinos del centro histórico de Logroño para criticar "la cobardía del alcalde, Conrado Escobar, y de su equipo de gobierno para no abordar el problema del ruido y del ocio nocturno".

La asociación ha recordado que "se van a cumplir dos años de la aprobación del centro histórico como zona de protección acústica especial (ZPAE) y en un año se acabará una legislatura en la el Ayuntamiento no habrá tomado ni una sola medida para corregir el ruido que, de forma sistemática, soporta el vecindario del casco antiguo". "Mientras nuestro alcalde no duda en hacerse fotos y videos vanagloriándose sobre las inversiones en turismo, no ha sido capaz de hacer una sola declaración en defensa del vecindario del casco antiguo", han añadido.

Los vecinos reclaman con esta cartelada el derecho a vivir en su barrio, "infradotado de servicios, acordonado todos los fines de semana para convertirlo en el parque temático de la borrachera y vendido a la escasa docena de señores del ocio nocturno".

"La situación ha llegado hasta tal punto que la mayoría de logroñeses incluso huyen el fin de semana del centro histórico, pero aquí siguen viviendo familias con niños, personas mayores y dependientes a las que se les niegan derechos fundamentales", han señalado.

La anunciada 'Zona de Saturación Turística' no es más que "otra pegatina, como la 'Zona de Protección Acústica' si no va acompañada de acciones reales y un cambio de modelo para el centro histórico".

Por ello, la asociación 'Demanda Casco Antiguo' critica "el nulo respeto" del Ayuntamiento hacia el vecindario, con repetidas suspensiones de las ordenanzas de ruido para la celebración de continuos eventos (el último el importado de las fallas valencianas) convirtiendo la excepción en la norma, la autorización de todo tipos de actividades, así como las reiteradas mentiras sobre supuestas moratorias".

Ante esto, se preguntan por "la inversión en servicios para el vecindario; dónde está la campaña de limpieza integral prometida, donde está la seguridad en zonas como la plaza Santa Ana, de la Cofradía del Vino y la calle del Horno; dónde están las prohibiciones de viviendas turísticas en los próximos 10 meses; dónde está la reducción de las superficies de terrazas prometida; y dónde están la ZPAE y las limitaciones horarias". "Lo único que sabemos es dónde está Conrado Escobar: con la hostelería y el ocio nocturno", han concluido.