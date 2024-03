Las demandas por disolución matrimonial bajan ligeramente en La Rioja durante 2023

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El total de los procesos de familia en sus distintas modalidades que se ha registrado en La Rioja durante 2023 la sitúa en la décima comunidad autónoma donde más demandas de disolución matrimonial se han presentado. Durante el año pasado han ingresado 607 demandas frente a las 647 de 2022, lo que supone un descenso del 6,2 por ciento.

En nuestra comunidad autónoma han entrado en 2023 un total de 188,4 demandas por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional ha sido de 192,1 demandas, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que acaba de hacer públicos.

Durante el año pasado se han tramitado 23 separaciones, tres menos que en 2022. En cuanto a los divorcios, los consensuados han experimentado una importante bajada del 17,0 por ciento. La media nacional también ha descendido, pero en menor porcentaje, con un 4,2 por ciento menos de ingresos de demandas de disolución matrimonial. Los Divorcios no consensuados suben respecto a 2021 un 10,3 por ciento. En total en 2022 ingresaron 627 procedimientos de divorcio (consensuados y no consensuados) mientras que en 2023 se han registraron 584.

Los procesos para la Guarda y Custodia de hijos no matrimoniales no consensuadas han experimentado un crecimiento del 10,6 por ciento. Han pasado de 123 en 2022 a 136 en 2023. Las causas para la Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales consensuadas también se han incrementado un 32,0 por ciento, pasando de 97 a 128.

En cuanto a los procedimientos relativos a la Modificación de Medidas no consensuadas descienden un 4,8 por ciento. La Rioja, junto a Navarra, han sido las comunidades autónomas donde se ha registrado el menor número de demandas para la modificación de medidas no consensuadas de toda España. Siendo en el caso de nuestra Región de 48,4 demandas por cada 100.000 habitantes. La Media Nacional ha sido de 65,6 demandas.

Los procedimientos para la Modificaciones de Medidas consensuadas, sin embargo, aumentan con respecto a 2022 un 8,3 por ciento. Pero, a pesar de este incremento, La Rioja se encuentra entre los tres territorios donde menos demandas por este concepto se presentaron por cada 100.000 habitantes con 20,2 demandas. La media nacional ha sido de 26,0 demandas por cada 100.000 habitantes. En total, por Modificación de Medidas consensuadas y no consensuadas, ingresaron 243 demandas en 2022 frente a las 221 que se han registrado en 2023.