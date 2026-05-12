El deporte llega a las fiestas de los barrios con un Torneo de Voleibol al que se sumarán juegos tradicionales

Presentación del torneo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El deporte "va a estar en las fiestas de los barrios", ha anunciado hoy con "ilusión" el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, al presentar el Torneo de Voleibol, al que se sumarán juegos tradicionales.

La unión entre Logroño Deporte, con su presidente; la Federación Riojana de Voleibol, al frente de la que está Ángel Imas; y la Federación de Vecinos, con su vicepresidente, Julián Herráiz, se ha materializado hoy en una rueda de prensa para presentar una "dinamización deportiva de los barrios".

El Torneo de Voleibol se va a realizar en cuatro barrios de Logroño (Parque de los Enamorados; El Cubo; La Estrella; y Varea) el 31 de mayo, 21 de junio, 13 de septiembre y 4 de octubre.

Se trata, ha relatado Iglesias, de "mover el deporte también en esos periodos festivos" en los que "se habla mucho de calderetas, de hinchables y de otras actividades que ocurren en los barrios y parece que en las fiestas el deporte no está".

Se sumarán juegos infantiles, "que son juegos tradicionales, que en muchos casos los niños más pequeños no los conocen" y a los que podrán llegar con Logroño Deporte del 30 de mayo al 5 de octubre.

En este caso será en 7 Infantes; La Cava; Lobete; Cascajos; El Carmen; y El Cortijo.

Para el desarrollo de este programa, Logroño Deporte abona -mediante la firma de un convenio de colaboración- a la Federación de Voleibol 4.350 euros.

Gestionará la autorización de uso de polideportivos municipales si la asociación vecinal no dispusiera de espacio adecuado y aportará la cesión y traslado del material para el desarrollo de la competición.

Por su parte, la Federación Riojana de Voleibol asume la dirección técnica de la organización y desarrollo de cada torneo.

Asimismo, la Federación de Asociaciones de Vecinos (AAVV) será la entidad que facilite la coordinación del torneo, aportando megafonía, mobiliario y apoyo en la logística necesaria, además de divulgar la actividad en su barrio y promover las inscripciones.