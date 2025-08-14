Deporte, ocio y familia se unen en la Carrera Popular Tres Parques, que recupera su recorrido original en la XXI edición

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, junto con el director de carreras del Club Maratón La Rioja, Jorge Maza, y el directivo Manuel Vergara. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Deporte, ocio y familia se unirán, el próximo 13 de septiembre, en la Carrera Popular Tres Parques, que vuelve a sus raíces recuperando su recorrido original (por los parques de La Ribera, Ebro e Iregua) en su XXI edición.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha presentado hoy la carrera junto con el director de carreras del Club Maratón La Rioja, Jorge Maza, y el directivo Manuel Vergara.

La cita se celebrará el sábado, 13 de septiembre, con salida y llegada en Riojaforum y tendrá tres pruebas. Dos de ellas tendrán carácter competitivo y se correrán sobre distancias de cinco y de diez kilómetros respectivamente.

La tercera prueba, de carácter familiar y no competitiva, tendrá un recorrido de 1,5 kilómetros. En todos los casos, la salida y la meta estarán ubicadas en Riojaforum, en la zona junto a las banderas.

El inicio de las carreras se dará a las 10:30 horas en la competitiva de cinco kilómetros, a las 11:30 horas para la familiar no competitiva, y por último a las 12:00 horas para la prueba más extensa, la de diez kilómetros.

"Una prueba", ha dicho Iglesias, "que tiene una combinación mágica, que es la práctica deportiva con el disfrute del ocio en familia y el hábito saludable de hacer una actividad física en un entorno maravilloso como son todos los tres parques de ribera de nuestra ciudad".

INSCRIPCIONES

Por lo que respecta a las carreras de 5 y de 10 kilómetros, se establece un primer plazo entre el 1 y el 2 de agosto a un coste de 10 euros.

En un segundo plazo, del 3 al 18 de agosto, tendrá un coste de 15 euros; y en un tercero, del 19 de agosto al 11 de septiembre, de 20 euros.

Por último, en la tarde del día 12 se podrá hacer inscripción presencial en el punto de recogida de dorsales al precio de 25 euros. La inscripción incluye camiseta conmemorativa, bolsa del corredor y sorteo de regalos.

Por lo que respeta a la carrera familiar, se establece un período único para la inscripción desde el 1 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Se podrá realizar a un precio de tres euros, que dará derecho a la participación en la carrera y el avituallamiento, o bien de doce euros, en cuyo caso, además de lo anterior, se accederá también a una camiseta y un bollo preñado.

Pasado el período mencionado, sólo se podrá hacer la inscripción de forma presencial en la zona de recogida de dorsales en la tarde del día 12 al precio de tres euros.

ZONAS DE RECOGIDA DE DORSALES, DE JUEGOS Y SORTEO DE REGALOS

En todos los casos, la zona de recogida de dorsales se habilitará en el polideportivo La Ribera, en la tarde del viernes 12 de 19:00 a 21:00 horas, y en la mañana del día 13, entre las 8:30 y las 10:00 horas, antes de que empiecen las carreras.

El día de la carrera se habilitará una zona de juegos para los más pequeños de 10:00 a 13:00 horas aproximadamente y se realizará un sorteo de regalos entre los inscritos. Además, una vez que finalicen las carreras, los participantes inscritos en 5K y 10K podrán disfrutar de un bollo preñado y bebida gratuita.