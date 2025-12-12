Desalojado el número 106 de la calle Marqués de San Nicolás de Logroño ante la aparición de grietas en el inmueble

Agentes de Policía Local ayudan al desalojo de los vecinos del 106 de la calle Marqués de San Nicolás, 106 de Logroño al encontrarse en estado de ruina- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Agentes de Policía Local, en coordinación con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño, han actuado en el desalojo, con carácter preventivo, de los vecinos del número 106 de la calle Marqués de San Nicolás ante la aparición de grietas en el primer piso, según ha indicado el Consistorio logroñés.

Han señalado que tras el aviso de esas grietas, los técnicos municipales del área de arquitectura realizaron una visita al mismo y se decidió con carácter preventivo el desalojo del edificio, lo que incluye la actividad del bar 'MaldeAmores' ubicado en el bajo del edificio.

El proceso de desalojo se ha realizado esta mañana en coordinación con Policía Local y Servicios Sociales.

Desde Servicios Sociales se está gestionando un alojamiento subsidiario de urgencia mientras se resuelve la situación. El desalojo ha afectado a tres unidades familiares.

Técnicos municipales realizarán ahora catas y comprobaciones del estado del edificio.