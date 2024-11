'Descansar en lo que somos', lema del XIII Foro de Espiritualidad para reflexionar sobre lo más profundo del ser humano

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Descansar en lo que somos'. En torno a este título versará la XIII edición del Foro de Espiritualidad de la UPL que se celebrará el 25 y 26 de enero de 2025 en Riojaforum. Una nueva oportunidad para reflexionar y pensar en una de las "grandes preguntas del ser humano: ¿Quién soy yo?".

La coordinadora del Foro de Esipiritualidad, Ana María de las Heras, ha presentado esta nueva convocatoria en la que participarán, entre otros, filósofos, poetas, médicos, neurocientíficos y especialistas en 'mindfulness' para abordar desde todos los ámbitos la espiritualidad como lo que es "la dimensión profunda del ser humano".

Las entradas estarán a la venta a partir del próximo martes, 26 de noviembre, a través de https://universidadpopular.es/, y desde el 27 de noviembre en las propias taquillas de Riojaforum. Hay alrededor de 1.200 plazas.

El programa comenzará a las 09,15 horas del sábado 25 de enero, con la apertura de puertas, para proceder a la presentación del Foro a las 10,00 horas. Tras la meditación, la licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias de las Religiones, Luisa López Cabrejas hablará sobre la 'Creatividad o el arte de descubrir quién soy'.

Posteriormente el médico, Pedro Brañas, ofrecerá una conferencia sobre 'Des-cansar. ¿Qué es?. ¿Qué nos cansa?'. La poeta, Esther Fernández, ofrecerá versos sobre 'La belleza de estar aquí'. También el mismo sábado, Fernando Tobías conectará con el público asistente con 'Modo Ser ON' y Charo Morán sobre 'Una nueva cultura para la sostenibilidad de la vida'. Por su parte, Gustavo G. Díez hablará de 'La Biología del Ser'. El día terminará con la actuación del Coro Cuchuflete.

Por su parte, el domingo Javier García Campayo hablará de 'El ego y su deconstrucción' y también habrá una mesa redonda donde se podrá hablar de todos los temas relacionados con el Foro.

Todo ello apoyado durante los dos días por diferentes espacios para las meditaciones, danzas de 'Bendición' y la participación del laboratorio creativo de clown dirigido por Begoña G.Hidalgo.

SER CONSCIENTE

Como define la coordinadora del Foro, el hecho de ser consciente es el elemento "más evidente, íntimo y familiar de la experiencia, sin embargo, no tiene características objetivas al igual que ocurre, por ejemplo, con el espacio que no se puede ver, oír o tocar, es transparente y silencioso pero sin él no podría haber experiencia".

Por eso "conocer la propia conciencia "está más cerca de lo que nosotros pensamos, es lo que esencialmente somos, por lo tanto, ahí podemos descansar como lo que somos".

"Lo único que tenemos que hacer para acceder a nuestra felicidad inherente es ir a las profundidades de nuestro ser, más allá de los velos y las capas de pensamiento y sentimientos que las ocultan".

Este es -finaliza- "el gran entendimiento que todo el mundo debería tener desde una edad temprana: ¿Qué podría ser más importante en la vida que saber que ya somos eso que anhelamos?. Ser felices y evitar el sufrimiento".