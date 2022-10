Desciende el número de demandas por rupturas matrimoniales en el segundo trimestre del año

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha registrado en el segundo trimestre del año un descenso del 6,6 por ciento en demandas por disoluciones matrimoniales respecto al mismo periodo de tiempo del 2021, según los datos estadísticos que acaba de hacer públicos el Consejo General de Poder Judicial.

Nuestra región, al igual que ha pasado en el resto de España, salvo en Aragón, ha habido un descenso en este tipo de procedimientos, aunque no ha sido una de las que más ha bajado. En este indicador La Rioja está por debajo de la media nacional que ha registrado un descenso del 8,8 por ciento.

La Rioja se encuentra entre las comunidades autónomas que menor número de demandas por ruptura matrimonial ha registrado por cada 100.000 habitantes, con un total de 48,8. Está entre los ocho territorios donde menos separaciones, divorcios y nulidades se han presentado.

Sólo se tramita en este segundo trimestre una separación no consensuada. Las separaciones consensuadas, sin embargo, han pasado de 10 en 2021 a 3 este año con un descenso del 70,0 por ciento.

En cuanto a los divorcios no consensuados han subido este trimestre de 2022 un 10,0 por ciento, pasando de 50 a 55 y los divorcios consensuados han bajado un 6,7 por ciento, ya que de 105 en 2021 han pasado a 98 en 2022.

Los procesos por la Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales consensuadas suben un 3,8 por ciento respecto al segundo trimestre del año anterior y las no consensuadas bajan un 8,1 por ciento. Han pasado de sumar entre las consensuadas y no consensuadas 63 en 2021 ha 61 en 2021.

En cuanto a los procedimientos para la Modificación de Medidas no consensuadas, se ha registrado un aumento del 39,5 por ciento. Y las demandas por Modificaciones de Medidas consensuadas no han experimentado variación ya que en ambos trimestres se presentaron un total de 14 demandas.