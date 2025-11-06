Descuentos del 5% y facsímil Códice Emilianense, obsequios para celebrar Día de las Librerías del 8 al 11 de noviembre - FER

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 librerías de toda La Rioja conmemorarán los próximos días 8,10 y 11 de noviembre el 'Día de las Librerías' sacando la lectura a la calle y ofreciendo un descuento del 5% ciento en sus compras.

Además, como muestra del valor de la escritura y el español en nuestra ccaa, por compras superiores a 30 euros obsequiarán a los lectores con una carpeta que contiene una reproducción de la página folio 72r del Códice Emilianense, primer texto escrito en español.

Así lo han presentado este jueves el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Diego Ochoa, y la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez.

Diego Ochoa ha explicado que, aunque el Día de las Librerías se conmemora el 11 de noviembre, en La Rioja alargan esa celebración también al 8 y el 10 de noviembre para fomentar la lectura entre los riojanos.

"Queremos que la gente se acerque a las librerías para conocer su próxima aventura", ha destacado.

"FIJAR UNA LENGUA Y QUE FUERA ETERNA"

Por su parte, el consejero de Cultura ha dado a conocer el compromiso de la Fundación San Millán con la cultura escrita. Una cultura -ha dicho- "que nació en San Millán, en el Monasterio de Suso y que continuó en el de Yuso. Nos permitió fijar una lengua y que fuera algo eterno, porque atraviesa el paso de los siglos".

Así las cosas y "gracias a la suerte de tener el primer texto en español y contar con uno de los autores más importantes de la historia, Gonzalo de Berceo, desde Fundación San Millán queremos seguir fomentando la cultura escrita. La gente quiere leer y fomentar este circuito del libro es muy importante".

UN OBJETO DE COLECCIONISMO

Sobre la reproducción facsímil, el consejero ha explicado que "conserva las mismas características de forma que la página original. Así como su tamaño. Un objeto de coleccionismo que está enumerado y que permite un doble uso, por un lado acceder al contenido y a una explicación de esta página para que todos los riojanos puedan conocerlo y, por otro, un detalle que enriquece la compra de los libros".

Finalmente, Almudena Martínez ha felicitado a la FER y a la Asociación de Librerías por esta iniciativa. Ha destacado que las librerías participantes están distribuidas por Logroño, Calahorra, Santo Domingo y Haro.

Con todo ello invitan a "acercarse a las librerías y dejarse seducir".

CARTEL

El cartel de la iniciativa está realizado por María Altuna Lizarraga (@marialtunalizarraga), ilustradora, ceramista y artista visual nacida en Zizurkil (Guipúzcoa) y afincada en Bilbao.

"En este Día de las Librerías celebramos estos espacios que nos invitan a leer, descubrir y encontrarnos. Gracias al trabajo de las libreras y los libreros, que con paciencia y dedicación riegan historias, ideas y sueños, la imaginación crece y hacen florecer a toda la comunidad lectora. Cada historia en la librería se enciende como una luciérnaga que ilumina la curiosidad y el deseo de aprender".