Desestimadas las alegaciones de ACOVARA aunque el PSOE asegura que "seguirán trabajando con ellos para mejorar"

Publicado 27/12/2019 12:00:39 CET

El PP critica "la falta de sensibilidad del PSOE con el comercio minorista"

LOGROÑO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha desestimado -con los votos a favor del PSOE, Cs, PR+ y Unidas Podemos- las alegaciones contra la ordenanza fiscal presentadas por la Asociación de Comerciantes ACOVARA aunque desde el equipo de Gobierno han asegurado que "seguirán trabajando con ellos para mejorar la calle y ofrecer medidas que favorezcan al comercio de la zona".

En concreto, el presidente de la Asociación ACOVARA, Juan José San Miguel Pérez, presentó estas alegaciones contra la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI, la Tasa por Ocupación de Terrenos de Dominio y Uso Público Local con Terrazas de Veladores y otros elementos complementarios y la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías (vados).

En este punto, la concejal del PSOE, Esmeralda Campos, ha querido garantizar que desde su grupo "estamos en permanente contacto con los tejidos asociativos de la ciudad" pero, en el caso de ACOVARA, "a la vista de los informes técnicos emitidos se indica que se deben desestimar las alegaciones presentadas" ya que, entre otros, "en el informe del adjunto a la D.G. de Movilidad Urbana y Proyectos de fecha 23 de diciembre de 2019 se indica que en la actualidad tanto el tráfico rodado como el peatonal están habilitados en todas las zonas de afección de las obras".

Además, y con respecto a la bonificación solicitada en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el informe recoge que "ya se encuentra recogida en las ordenanzas fiscales y la solicitud de bonificación de las tasas no pueden ser aceptadas dado que la Ley no contempla la posibilidad de establecerlas en dichos tributos".

EL PSOE "PERJUDICA A LOS VECINOS"

Por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, la concejal, Mar San Martín, ha sido muy crítica con la argumentación del PSOE y ha asegurado que esas decisiones "perjudican a los vecinos" porque "mantienen una zona de obras parada que resiente mucho su actividad comercial y, además, como premio, les suben los impuestos".

Desde el PP -ha continuado- "no cuestionamos que hayan mantenido contactos" pero "si en esos encuentros una de las partes carece de la sensibilidad oportuna en cuanto al comercio minorista no pueden ser buenos y eso es lo que el pasa al PSOE".

"Los motivos técnicos no los vamos a tratar pero los políticos son evidentes porque el PSOE no ha pensado cómo dar salida a los comerciantes de esta zona porque si no cabe una bonificación de la tasa si cabe que se les compense la penalización que están sufriendo por estar sometidos a una zona de obras que hace que el comercio se resienta", ha asegurado San Martín.

"Los comerciantes de esa zona ya llevan 200 días que ven esas calles paradas por las obras, se resienten sus ingresos, sus empleos... y podrían haberles dado muchas salidas pero no lo han hecho", ha criticado la concejal del PP.

DESESTIMACIONES

El último pleno del año también ha desestimado la reclamación de las ordenanzas fiscales presentadas por la Asociación de Vecinos Joaquín Elizalde. En este caso con los votos a favor del PSOE, PR+ y Unidas Podemos. Ciudadanos se ha abstenido y, de nuevo, el PP ha votado en contra.

En este punto el PP ha lamentado las políticas del PSOE porque " ni los vecinos, ni los comerciantes, ni las empresas están para seguir asumiendo subidas de impuestos que es lo que hace el PSOE". En este punto, la concejal Esmeralda Campos (PSOE) ha querido matizar las palabras de los populares "hemos propuesto una actualización progresiva de impuestos y no hemos tocado el IAE, por lo tanto, nadie nos puede decir que desde el PSOE no creemos en la actividad empresarial que es la que crea empleo de calidad".

SERVICIOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Durante la sesión plenaria también se ha aprobado, en este caso por unanimidad, el convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y la gestora de conciertos para la contribución a los servicios de extinción de incendios.