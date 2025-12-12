Los despidos y las ejecuciones hipotecarias descienden en La Rioja en el tercer trimestre del año

Total De Concursos Presentados Por Cada 100.000 Habitantes En Los Distintos Tribunales Superiores De Justicia - TSJR

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lo despidos en La Rioja han bajado en el tercer trimestre de 2025. Han ingresado un total de 117, frente a los 157 de 2024, lo que se traduce en un descenso del 25,5 por ciento. Se han presentado 46,3 despidos por cada 100.000 habitantes, siendo nuestra comunidad autónoma y Navarra los territorios donde se han registrado las tasas más bajas de España.

Respecto a las Reclamaciones de Cantidad, también han experimentado un descenso del 16,6 por ciento en el tercer trimestre del año, según el Informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales" que acaba de hacer público el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. El número de concursos presentados durante el tercer trimestre de este año ha experimentado un aumento respecto al mismo periodo de tiempo de 2024.

En 2025 se han registrado un total de 56 concursos frente a los 46 del año pasado, que se traduce en un aumento del 21,7 por ciento. Han ingresado 17,3 concursos por cada 100.000 habitantes, lo que supone que La Rioja sea junto a Cantabria la comunidad autónoma donde menos concursos han ingresado por cada 100.000 habitantes. La media nacional se ha situado en casi el doble de concursos, 35,4. Los concursos que más han bajado son los de Personas Naturales Empresarios (-66,7 por ciento).

En cuanto a los concursos de Personas Jurídicas en el trimestre del año pasado no se presentó ninguno y este año han ingresado 5. Los concursos de personas naturales no empresarios han subido un 16,3 por ciento, pasando de 43 ingresos en 2024 a 50 este año. Otro dato que destaca la estadística sobre los Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales son los que se refieren a las Ejecuciones Hipotecarias. Éstas han descendido en 2025 respecto a 2024 en un 6,5 por ciento.

La Rioja ha sido el territorio donde menos Ejecuciones Hipotecarias se han presentado por cada 100.000 habitantes, siendo esta cifra de 8,9, mientras que la media nacional se ha situado en 15,3. Los lanzamientos practicados han subido, pasando de 28 en 2024 a 52 durante este año, lo que se traduce en un 85,7 por ciento más. Los procesos monitorios tramitados durante 2024 han sido un total de 1.385 frente a los 412 de 2025. Esto supone un descenso del 70,3 por ciento.

El indicador más bajo junto al País Vasco y Navarra. Hay que resaltar también las causas que han entrado por ocupación ilegal de vivienda. Han pasado de 1 en 2024 a 2 en el tercer trimestre de este año.