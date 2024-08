Destruido un proyectil de artillería de la Guerra Civil encontrado en una vivienda de Cervera del Río Alhama (La Rioja)

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) de la Guardia Civil en La Rioja han destruido un proyectil de artillería encontrado en el interior de una vivienda en Cervera del Río Alhama.

La intervención se llevó a cabo durante la tarde del día 6, tras la alerta emitida por el propietario del inmueble, quien lo había adquirido recientemente y descubrió el artefacto mientras realizaba labores de limpieza. Los agentes se trasladaron al lugar y confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería de 75 mm con espoleta a tiempo, utilizado durante la Guerra Civil.

El artefacto aún conservaba intacta su carga explosiva, lo que lo hacía extremadamente inestable y peligroso de manipular. Por este motivo, los agentes tomaron estrictas medidas de seguridad para trasladarlo a un lugar seguro, donde posteriormente fue destruido mediante una detonación controlada.

E-NRBQ

Entre las diversas especialidades que integran la Guardia Civil en La Rioja se encuentra el Servicio de Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química).

Los agentes de esta unidad están capacitados para realizar funciones y misiones relacionadas con la detección, neutralización y desactivación de amenazas en el ámbito E-NRBQ en esta comunidad autónoma, así como para llevar a cabo investigaciones y elaborar informes sobre riesgos explosivos, nucleares, radiológicos, biológicos y químicos.

Artefactos explosivos más habituales que pueden aparecer en La Rioja: Granada de mortero. Proyectil de artillería: perforantes, antiaéreos, de metralla, etc. Granada de mano tipo piña. Granada de mano universal.

Recomendaciones en caso de encontrar un artefacto explosivo: No tocar, no mover, no manipular ni golpear el artefacto. Déjelo exactamente donde y como lo encontró. Dar aviso inmediato a la Guardia Civil al teléfono de emergencias 062. Recuerde que estos objetos son extremadamente peligrosos y destructivos. Aunque puedan parecer inofensivos a simple vista, su mecanismo interno puede estar en perfectas condiciones, manteniendo las mismas características que cuando fueron fabricados. La mayoría de estos artefactos contienen carga explosiva que conserva intactas sus propiedades, representando una grave amenaza para las personas.