Dexeus muestra su apoyo a los fiscales del 'procés' y recuerda que "no somos la boca ni el brazo ejecutor del Gobierno"

Publicado 18/10/2018 16:58:30 CET

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha querido mostrar "el respaldo" de la Asociación a los cuatro compañeros encargados de dirigir la acusación pública contra los líderes independentistas, en la causa conocida como el 'procés', porque solo ellos son los que "conocen perfectamente la instrucción y sus pruebas" y, por tanto, "son los únicos que están en condiciones de valorar".

Además, ha destacado, "los fiscales no somos la boca ni el brazo ejecutor del Gobierno y, por tanto, no hacemos lo que el Gobierno o los políticos nos digan".

Así las cosas, ha reflexionado, "no subiremos ni bajaremos las peticiones en las calificaciones porque los políticos insistan en que hay que hacerlo, ni pediremos la libertad o no de los presos porque los políticos entiendan que para las negociaciones pueda ser más conveniente o no".

Cristina Dexeus ha realizado estas declaraciones en Logroño donde van a tener lugar las Jornadas del Ejecutivo, Consejo Fiscal y Delegados de la Asociación de Fiscales. Ante esto, y para los cuatro fiscales del 'procés' ha pedido, por tanto, "el máximo respeto y tranquilidad" para que "puedan trabajar y evitar las presiones que últimamente rodean al poder judicial y a la Fiscalía General del Estado".

"LA FISCALÍA NO ES UNA CORREA DE TRANSMISIÓN"

Todo porque "la Fiscalía no es una correa de transmisión entre el Gobierno y los Tribunales. Nosotros velamos por la independencia de los tribunales y no somos correa de transmisión de nadie", por tanto, el "Fiscal General del Estado no tiene que dar órdenes del Gobierno".

Además, ha recalcado, "estos cuatro compañeros son excelentes profesionales y alabamos la discreción con la que llevan a cabo las actuaciones sin hacer manifestaciones fuera de los cauces ordinarios y sin hacer ningún tipo de publicitación de su actividad profesional".

Cristina Dexeus ha matizado, además, que "estamos en un Estado de Derecho con una separación clara de poderes, y el poder político no puede interferir en el judicial". Por ello, "cualquier manifestación al respecto sobre que haya que dar ciertas órdenes al Fiscal o a los jueces son desacertadas, cuando no interesadas, que atentan contra la separación de poderes y generan confusión en la ciudadanía".

Por lo tanto, ha continuado, "hay que ser muy respetuoso" y recordar que "no nos pueden dar órdenes los políticos sobre lo que tenemos que hacer o no porque no somos el brazo ejecutor del Gobierno. Eso desapareció con la Constitución de 1978. Una cosa es la vía política y otra cosa el trabajo de jueces y fiscales cuando estamos en un procedimiento abierto", ha sentenciado.

REIVINDICACIONES LABORALES Y SALARIALES

Durante el transcurso de las jornadas, en las que participarán 65 fiscales y abordarán temas de actualidad en el sector, Dexeus ha avanzado que se tratarán también reivindicaciones laborales y salariales de las carreras judicial y fiscal "porque estamos en negociaciones con el Ministerio de Justicia y, de momento, no estamos consiguiendo que nos sean atendidas las reclamaciones".

Además, ha avanzado, también se plantean "la posibilidad de realizar nuevas movilizaciones, como hicimos en el mes de mayo, y no descartamos que, si esto continúa así, volvamos de nuevo a esas movilizaciones y a esas jornadas de huelga porque son reclamaciones absolutamente prudentes".

En este sentido, ha continuado, "llevamos muchos años en que no se nos está atendiendo desde el punto de vista laboral y retributivo y consideramos que nuestras reivindicaciones no están para nada descabelladas".

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

También tratarán temas como el código deontológico y ético de los fiscales y, ha indicado que "es un buen momento para plantearse cuál es nuestra postura en orden a hacer manifestaciones sobre aquellos asuntos en los que estamos trabajando o en los que trabajan los compañeros", asunto ahora que está "de máxima actualidad".

Al respecto, ha señalado, queremos realizar un debate y escuchar las sensibilidades de todos porque somos una Asociación multiplural y puede haber planteamientos distintos. En este asunto, que nunca se ha abordado, debemos escuchar a los compañeros antes de adoptar una posición determinada en la materia".