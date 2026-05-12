'El Día Del Comercio En La Calle' Se Celebrará El 30 De Mayo En Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un año más los comercios de Calahorra saldrán a la calle el sábado 30 de mayo. Concretamente, al tramo de la calle Bebricio comprendido entre el Ayuntamiento y el cruce con la calle Julio César. El Ayuntamiento de Calahorra ha organizado una nueva edición de 'El Día del Comercio en la Calle'.

Una actividad, incluida en el Plan de dinamización del comercio local y dirigida a acercar la oferta comercial de la ciudad a vecinos y visitantes y a impulsar las compras en los establecimientos comerciales calagurritanos. Esta acción de dinamización del sector comercial de Calahorra está abierta a todos los comercios de la ciudad.

Los establecimientos interesados en participar deben enviar un correo electrónico a la siguiente dirección administracion@argandona.es.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 14,30 horas del viernes 22 de mayo. A los comercios participantes que lo soliciten se les proporcionarán tablones y caballetes. Además, también pueden llevar burros o lo que consideren oportuno.

Los establecimientos comerciales ubicados en la calle Bebricio que deseen celebrar 'El Día del Comercio en la Calle' se colocarán delante de sus escaparates.

El año pasado esta actividad reunió a 35 comercios de la ciudad y a numeroso público.

El Ayuntamiento de Calahorra organiza este evento con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, a través del Plan de dinamización del comercio local.