El Día Internacional de las Personas Mayores contará en Logroño el próximo miércoles con un acto con testimonios

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad que desarrollan las personas mayores en Logroño se mostrará este miércoles, 1 de octubre, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.

El programa de la jornada en la ciudad incluirá un acto que contará con testimonios y diversas interacciones de personas jubiladas sobre experiencias personales y un festival de coros y rondallas de los centros de participación activa de Logroño y otros municipios riojanos.

La programación organizada en Logroño se iniciará con la celebración de un acto de carácter expositivo y reivindicativo de la actividad que desarrollan las personas mayores. Organizado en el marco del programa municipal 'Retoñando. Logroño Acompaña', el acto se celebrará en el Espacio Lagares a partir de las 11,30 horas y contará con la presencia del alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

El acto se abrirá con la proyección de dos cortometrajes relacionados con sendos temas de interés, el edadismo y la soledad; a continuación, habrá un espacio de debate sobre ellos. La segunda parte de la convocatoria contará con los testimonios de dos personas jubiladas pero activas en ámbitos variados (una mujer que cursa un grado universitario y una religiosa que sigue desarrollando diversas actividades). Por último, una persona usuaria de los centros logroñeses protagonizará un monólogo sobre el tema.

La celebración del Día Internacional de las Personas Mayores continuará por la tarde con un festival organizado por el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, que se celebrará a partir de las 18,00 horas en el Auditorio municipal.

El festival tendrá como base las actuaciones de los grupos de coros y rondallas de los centros de participación activa de personas mayores tanto de Logroño (Manzanera, Lobete, Zona Oeste y Zona Sur), como de otras localidades riojanas: Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Haro, Rincón de Soto y Santo Domingo de la Calzada. La entrada al festival será gratuita hasta completar el aforo.

El objetivo de la jornada es poner en valor todo lo que aportan las personas mayores a la sociedad logroñesa y su papel activo tanto en la vida social, cultural y asociativa como en la toma de decisiones en aspectos generales de la organización ciudadana y específicamente en aquellas cuestiones que tienen una incidencia más directa en sus vidas.