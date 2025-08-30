La Diócesis riojana emitirá este domingo en directo la Eucaristía de San Emeterio y San Celedonio de Calahorra

Archivo - Catedral de Calahorra (La Rioja) - LA RIOJA TURISMO - Archivo

Está previsto que la celebración comience en torno a las 12:30 horas, cuando finalice la procesión

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño emitirá la Eucaristía en honor a San Emeterio y San Celedonio, patronos de la Diócesis, junto a Santo Domingo de la Calzada y la Virgen de Valvanera, el próximo domingo 31 de agosto.

La ceremonia será presidida por Monseñor Santos Montoya, obispo de la Diócesis, y se llevará a cabo en la Catedral de Calahorra en torno a las 12,30 horas, una vez finalice la procesión previa.

Para permitir que los fieles puedan unirse a esta importante celebración, la Eucaristía será transmitida en directo a través del canal oficial de YouTube de la Diócesis de Calahorra, de forma que todos los devotos, tanto de la región como fuera de ella, puedan participar espiritualmente de esta fiesta litúrgica.

Será, en concreto, a través, del enlace: https://youtube.com/live/jEIGxmjOkMg?feature=share

La celebración de San Emeterio y San Celedonio contará con diversos actos que se desarrollarán a lo largo del fin de semana en la catedral de Santa María.

Así, este sábado, a las 11,30 horas, se hará la Ofrenda floral a los Santos en el atrio de la Catedral; a las 19,30 horas, finalización de la novena en honor a los Santos; y a las 20,30 horas, Vísperas solemnes con la asistencia de la Corporación Municipal.

Ya el domingo, a partir de las 7 de la mañana, Rosario de la Aurora, con procesión desde la Casa Santa hasta la Catedral; a las 10,30 horas, toque especial de campanas por parte de la Asociación de Campaneros de La Rioja, anunciando la procesión con los Santos.

Los actos finalizarán con la Procesión desde la Catedral, a partir de las 11,30 horas, para después, sobre las 12,30 horas, celebrar la Eucaristía presidida por Monseñor Santos Montoya en la Catedral.