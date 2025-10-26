La disciplina positiva en hogares y comunidades educativas, en la VI Escuela UR para Familias

El curso está programado para el martes 28 de octubre - UR

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VI Escuela de la Universidad de La Rioja para Familias aborda el próximo martes, 28 de octubre, la disciplina positiva, con el objetivo de promover las relaciones positivas en hogares, colegios y comunidades educativas, sustentadas en el respeto mutuo.

La Escuela para Familias es una iniciativa del Grupo PRISMA del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja, coordinada por las profesoras Alicia Pérez de Albéniz, Andrea Gutiérrez García y Adriana Díez-Gómez del Casal.

Está financiada por la convocatoria de actividades de divulgación científica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i); y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta sexta edición de la Escuela UR para Familias tiene lugar en la Sala de Grados del edificio Quintiliano y cuenta con una conferencia inicial titulada 'Disciplina positiva. Educar desde la responsabilidad y el afecto' a cargo de la maestra y psicóloga Marisa Moya, a las 17,00 horas.

Le seguirán dos talleres para el trabajo específico de contenidos relacionados con la disciplina positiva, siendo el primero 'El estrés en educación: recursos prácticos' a las 18,15, mientras que el segundo taller 'Portarse bien... ¿quién?' será a las 19,00.

Marisa Moya es creadora de un proyecto innovador de mejora de la Educación Infantil, conocido como la Escuela enREDada que promueve relaciones respetuosas y ambientes emocionalmente armónicos.

Actualmente imparte talleres de certificación internacional representando a la 'Positive Discipline Association' y talleres-conferencias a docentes y familias.

Su modelo se basa en pilares como el fortalecimiento de las conexiones afectivas, la evitación de métodos coercitivos y la promoción de la responsabilidad, cooperación y autonomía, unos pilares que coinciden con los fundamentos clásicos de la Disciplina Positiva (Jane Nelsen, Lynn Lott).

La actividad es gratuita y abierta a todos los interesados. Además, el grupo 'Vaya Profes', formado por estudiantes de los Grados de Educación de la Universidad de La Rioja, ofrecerá actividades paralelas para los menores que acudan con sus familias a esta jornada.