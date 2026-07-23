Diversos efectivos actúan en un incendio activo en Albelda de Iregua - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diversos efectivos están actuando a esta hora en un incendio activo en el término de Albelda de Iregua, según las informaciones que acaba de facilitar el Gobierno de La Rioja.

En concreto, los medios desplegados desde Medio Natural son un helicóptero Mike Sierra con brigada helitrasportada; tres agentes forestales; una autobomba de la Dirección General; y un retén de Bomberos Forestales.

A ellos se unen otros recursos, como Bomberos de Logroño.