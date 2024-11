DOCa Rioja considera que la sentencia contra el sello 'Viñedos de Álava' es "contundente, definitiva y clara"

Aunque ve el fallo como "un hito" no hay "nada que celebrar; "el balance es negativo, el daño reputacional es importante. Ha perdido la DOCa Rioja"

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, José Luis Lapuente, considera que la sentencia desfavorable a la autorización otorgada por el Gobierno Vasco al sello 'Viñedos de Álava' es "contundente, definitiva y clara" y el Consejo Regulador se muestra prudente pero también satisfecho ante el fallo a su favor.

Aún así y como ha indicado "aunque la Justicia ha dado la razón al Consejo Regulador, no hay nada que celebrar. Todo ruido genera confusión y el balance ha sido negativo. Aquí ha perdido la DOCa Rioja".

Lapuente ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) emitiese ayer una sentencia "desfavorable" a la autorización otorgada por el Gobierno Vasco al sello 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava'.

Los servicios jurídicos del Gobierno autonómico vasco recibieron ayer la sentencia, que acepta el recurso del Consejo Regulador de la Denominación de Origen calificada (DOCa) Rioja contra la autorización concedida por el Ejecutivo vasco a este proyecto, impulsado por un grupo de bodegas alavesas con el fin de diferenciarse del resto de vinos de la DOCa Rioja.

Lapuente, que ha comparecido junto a la letrada del Consejo, Marian Nalda, reitera que este hecho es un "hito" que llega después de ocho años "de intenso trabajo". Así -ha explicado- "esto es un colofón de 8 largos años" en los que el Consejo Regulador ha puesto de manifiesto "datos objetivos o pronunciamientos judiciales. No es nada especulativo queríamos poner fin a la dinámica de confusión o incluso al victimismo".

Como ha querido dejar claro, "el Consejo no se prodiga en este asunto pero consideramos esta sentencia como un hito relevante, ilustrativo y contundente. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre esos esfuerzos y este tiempo perdido en estos ocho años".

En paralelo -ha indicado- "hemos visto figuras que fomentan un terreno cómodo para los que quieren difundir sus peculiaridades pero a la postre hay un daño reputacional que deberemos asumir y que nos ha costado esfuerzo responder pero de ahí también deberemos sacar conclusiones".

En este sentido, detalla, "esto no ha sido un juego. Esto compete a 14.000 titulares de viñedo, a cerca de 600 bodegas embotelladoras y un impacto económico en la región, muy particular en Rioja Alavesa, como para no jugar y preservarlo y más en el contexto en el que estamos viviendo".

Tras conoce el fallo, y de forma personal, Lapuente ha indicado que este asunto "me ha entristecido mucho porque hemos dedicado esfuerzos ingentes que podríamos haber empleado en otras cosas pero los indicios son claros. Si hemos estado 8 años respondiendo a inquietudes y a aclarar malentendidos, es algo amargo".

Por su parte, la letrada del Consejo ha explicado que, tras conocer este fallo que es recurrible, "no tenemos nada que celebrar porque es la primera vez que el Consejo demanda a alguien. Hasta ahora siempre nos recurren y es algo que entra dentro de la lógica".

"Es la primera vez que demandamos a alguien de la casa, a una asociación que forma parte de esta denominación de origen y a un Gobierno que también. No hay que celebrar".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))