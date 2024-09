Docentes piden a Educación que negocie "realidades con presupuesto, no con humo" y deje de "maltratar" a la Pública

UGT, CCOO y STE-Rioja vuelven a pedir la dimisión del consejero para "dejar hueco a alguien que realmente quiera trabajar en serio" LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Docentes de la educación pública riojana han secundado este martes la concentración convocada por los sindicatos UGT, CCOO y STE-Rioja en contra del "maltrato que está sufriendo" la escuela pública riojana y pedir a la Consejería de Educación que "se siente a negociar realidades, no humo". Además, han indicado, "si no se llega a buen puerto, no se descarta la huelga".

En una concentración frente al Palacio de Gobierno, los docentes han portado una pancarta en la que se podía leer 'En defensa de la Escuela Pública y su profesorado'. Durante el acto han lanzado gritos pidiendo la dimisión del actual consejero de Educación, Alberto Galiana, y en defensa de la escuela pública.

Previamente, los secretarios del sector de Enseñanza, Carmen Fernández (UGT), Pedro Antolín (CCOO) y Nuria Miguel (STE-Rioja), han atendido a los medios para reivindicar, una vez más, "el derecho de todos los riojanos a una educación pública de calidad".

En este punto, Antolín ha recalcado que "la Consejería de Educación está maltratando a la educación pública; Si dejamos que los fondos que nos vienen del Estado se pierdan, si creamos pabellones o barracones en ciertos colegios en vez de aulas, si no ponemos comedores in situ en los colegios, si no se apuesta por más profesorado o por más desdobles, la educación pública se pierde y al final lo único que se consigue es que no haya una educación igualitaria".

Tal y como hicieron ayer en rueda de prensa, los tres sindicatos convocantes han vuelto a pedir el cese del consejero de Educación, Alberto Galiana, y piden al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que elija un sucesor "que realmente apueste por la enseñanza pública riojana".

"Los fondos públicos han de ir a la escuela pública", ha finalizado.

MEDIDAS "INMEDIATAS"

Desde UGT, Carmen Fernández solicita "medidas inmediatas para solventar este caos de gestión y organizativo que se vive en la educación pública". Ha pedido así "medidas para dignificar la escuela pública riojana y la labor de sus docentes y que se sienten a negociar ya mismo con las organizaciones sindicales todo lo que preocupa a la comunidad educativa".

"Hay muchos puntos urgentes -ha indicado- que nos preocupan como, por ejemplo, la oferta pública de empleo, la bajada de ratios, la dotación de profesorado a los centros desde el primer día, el pago por igual trabajo a todos los docentes, el mismo salario y otras muchas cosas más que están encima de la mesa hace demasiado tiempo y sobre las que esta Consejería".

Ante ello -reitera- "como el consejero no trabaja, consideramos que debe dejar hueco para que alguien que sepa hacerlo mejor que él, venga y se ponga a trabajar en serio".

NEGOCIAR "CON DOTACIÓN PRESUPUESTARIA"

Como han destacado desde los tres sindicatos "queremos negociar realidades, no humo, queremos negociar con dotación presupuestaria" porque "si no tenemos presupuesto para la educación pública no podemos bajar las ratios, no podemos contratar a más profesorado, no podemos crear nuevas aulas, no podemos crear esos comedores...".

"No hay derecho que haya alumnado sin profesor a estas alturas de curso", han criticado. Además, aseguran, "estamos hartos de promesas, queremos hechos reales".

Finalmente, han indicado, "no es de recibo que haya gente esperando para poder trabajar que ha hecho pruebas específicas convocadas por la propia Consejería de Educación y que no están trabajando, como son algunos profesores de Francés, porque la Consejería de Educación no ha hecho su trabajo, que es baremar a esa gente para poder llamarla".

Como han destacado "esta es la primera concentración de este nuevo curso" pero no descartan "ir a la huelga" si "no se llega a buen puerto".