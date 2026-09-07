Doctores Castroviejo comenzará a renovarse a inicios de 2027, con 15 meses de ejecución, y 3,13 millones de presupuesto - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La renovación de la calle Doctores Castroviejo, en las Cien Tiendas, comenzará a realizarse a principios del año 2027, con un plazo de ejecución de 15 meses y un presupuesto de algo más de 3,13 millones de euros. Entre lo previsto en el proyecto hay más zonas verdes árboles, la renovación total de los servicios, nuevo mobiliario urbano o la colocación de un escudo de Logroño en la intersección con Juan XXIII.

El alcalde Conrado Escobar, junto al concejal de Urbanismo, Iñigo López-Araquistáin, ha detallado esta mañana el proyecto de remodelación de la calle Doctores Castroviejo, que será aprobado en los próximos días por la Junta de Gobierno Local junto con la puesta en marcha de la licitación de las obras de ejecución.

El proyecto, presentado y consensuado con vecinos y vecinas, así como con el entramado comercial y hostelero del entorno, contempla también la reurbanización de la calle Juan XXIII, en el tramo comprendido entre Doctores Castroviejo y Avenida Solidaridad.

"Esta intervención da continuidad a la realizada en la calle Beti Jai y su conexión con la Glorieta del Doctor Zubía y supone un nuevo paso en la hoja de ruta marcada por el Gobierno local para la regeneración urbana y comercial del Paseo de las Cien Tiendas, con materiales de máxima calidad y un diseño que conjuga modernidad con respeto a nuestro patrimonio", ha señalado el alcalde.

La intervención contempla la renovación completa del pavimento y de las redes de saneamiento, abastecimiento, riego y alumbrado, así como la instalación de elementos de mobiliario urbano, una zona de recreo infantil, señalización y control de accesos.

Contempla también la redistribución del espacio público disponible para incorporar nuevos espacios ajardinados, con más árboles y zonas arbustivas que aportarán más sombra y confort al recorrido peatonal.

El proyecto de remodelación de Doctores Castroviejo y el tramo mencionado de Juan XXIII ha sido realizado por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, arquitectos y paisajistas y coordinado y dirigido por la Unidad de Arquitectura y Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Logroño.

"Al igual que en intervenciones anteriores, como las realizadas en la Glorieta del Doctor Zubía y en la calle Beti Jai, también en las Cien Tiendas, continuamos con una fórmula de trabajo basada en la coordinación de diferentes unidades técnicas, tanto municipales como del ámbito privado", ha López-Araquistáin.

En palabras del alcalde, "con este nuevo paso continuamos avanzando en la regeneración del Paseo de las Cien Tiendas, que poco a poco irá ganando vida y movimiento comercial con la cercana finalización de dos importantes proyectos para el entorno, como son la promoción de viviendas donde antes se ubicaba el Colegio Hermanos Maristas y la nueva residencia universitaria".

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO Y SERVICIOS Y NUEVAS ZONAS VERDES Y DE OCIO.

La actuación en la calle Doctor Castroviejo dará continuidad a la intervención realizada en la calle Beti Jai y en su conexión con la Glorieta del Doctor Zubía, con materiales y criterios de construcción similares.

Las obras proyectadas requieren la demolición completa de pavimentos, soleras y capas de ambas calles para el posterior suelo granítico, formado por losas y adoquines de diferentes medidas. Jugando con sus dimensiones, disposición o color se configurarán y delimitarán los diferentes espacios.

Para el cruce de las calles Doctores Castroviejo y Juan XXIII se prevé un diseño singular con una geometría circular alrededor de una pieza central grabada en bajo relieve con el escudo de la ciudad.

En cuanto a las redes de servicios, se retirarán todos los tramos de tuberías de fibrocemento para el suministro de agua, se creará una nueva red separativa de aguas residuales y pluviales y las acometidas domiciliarias existentes se sustituirán por otras nuevas.

Para facilitar el futuro soterramiento de las líneas aéreas existentes, se proyectarán las canalizaciones subterráneas para la red de media tensión y baja tensión.

El proyecto incluye la reposición de toda la infraestructura asociada a la red municipal de fibra óptica (cámaras para el control de accesos, etc.), así como las renovaciones necesarias para las redes de gas y telecomunicaciones, ambas en buen estado.

Se realizará la renovación completa de las instalaciones de alumbrado público y la instalación de nuevas luminarias de tipo LED. Debido a su singularidad y funcionalidad, se aprovecharán los brazos de sustentación de las farolas que están anclados a las fachadas de los edificios, aunque se contará con una partida presupuestaria para renovar su estado general y su pintura.

"El mobiliario urbano es otro elemento que dará un nuevo atractivo a este importante centro de actividad comercial, por lo que se ha hecho una selección cuidadosa", ha destacado el concejal de Urbanismo.

En este sentido se instalarán nuevos bancos prefabricados de hormigón con luces ambientales de tipo LED, jardineras de geometría esférica en diferentes tamaños, fuentes, papeleras, aparcabicis y una pequeña zona de juegos infantiles en la calle Doctores Castroviejo, formada por una "casita-coche" y unas semiesferas de caucho de colores.

El ajardinamiento de la calle también será protagonista con la creación de nuevos y amplios alcorques que albergarán el arbolado existente u otro nuevo que aporte valor paisajístico y medioambiental, y se instalarán parterres y jardineras ocupando una franja aproximada de dos metros de anchura en la calle Doctores Castroviejo y de tres metros en Juan XXIII.

"De este modo, la actuación reforzará el tejido arbóreo de esta zona peatonal y comercial, mejorará el confort climático y consolidará una imagen urbana más amable y sostenible", ha destacado el concejal edil, que ha señalado que todas las plantaciones dispondrán de una red de riego localizado mediante goteo, sectorizada según las necesidades de cada estrato vegetal.

PRIORIDAD PEATONAL.

La vía mantendrá la prioridad peatonal frente al resto de usuarios. La circulación de tráfico rodado sólo se permitirá por la calle Doctores Castroviejo, con un único sentido de circulación y velocidad máxima limitada a 20 km/h (10 km/h para las bicicletas y resto de VMP).

Se eliminará, por lo tanto, la entrada por Juan XXIII y quedará restringida la circulación de vehículos por este tramo de calle a la atención de emergencias.

La entrada de vehículos se realizará por la calle General Vara de Rey con control de accesos mediante cámaras, tal y como está regulado actualmente.

Finalmente, se contempla que la calle Doctores Castroviejo albergue, en un lugar por determinar, el busto del doctor Castroviejo que actualmente se encuentra en la Glorieta del Doctor Zubía.

Como han recalcado tanto el alcalde como el edil de Urbanismo, los trabajos "después de comprobar el error de hacerlo todo a la vez en la anterior Legislatura", se irán desarrollando por fases: de Avenida de Colón a Juan XXIII; el cruce de Doctores Castroviejo con JUan XXIII; Y entre Vara de Rey y Juan XXIII.

Simultáneamente, López-Araquistáin ha apuntado que se siguen llevando a cabo los proyectos que quedan pendientes para la remodelación completa de las Cien Tiendas "que irán viendo la luz en los próximos meses", que serán el tramo entre Juan XXIII y Ciriaco Garrido, y la calle Calvo Sotelo.