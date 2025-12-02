Domínguez explica la compra de coches en un parque de vehículos "avejentado" que impedía entrar a muchas ciudades

El portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha explicado hoy la compra, por parte del Ejecutivo regional, de siete coches por más de medio millón de euros en un parque de vehículos "avejentado" que impedía entrar a muchas ciudades.

Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sido preguntado por la crítica realizada por el Partido Socialista, en rueda de prensa hoy, tras la compra de siete vehículos de alta gama por algo más de medio millón de euros con un contrato, en parte, en junio, y por tanto aprovechando, ha dicho la socialista Sara Orradre, que era verano y podía pasar desapercibido.

El también consejero de Hacienda ha empezado señalado que "todas y cada una de las licitaciones públicas del Gobierno de La Rioja se publican en el Perfil del Contratante" y, por tanto, "todos y cada uno de los ciudadanos" pueden verlas.

"Lo único que podemos decir", ha indicado, "es que cuando este gobierno llegó a su nueva responsabilidad en esta legislatura se encontró con un parque de vehículos verdaderamente avejentado".

Así, ha asegurado: "Nos encontramos incluso con vehículos de los años 2006 y 2008, algunos de los cuales ni siquiera pueden entrar en muchas ciudades porque las zonas de bajas emisiones y las restricciones a determinados vehículos" lo impiden.

Esto, ha dicho, "ha obligado a hacer una leve renovación de la flota con la adquisición de algunos vehículos híbridos enchufables que permiten la circulación por zonas de bajas emisiones".

Vehículos, ha relatado, "que permiten hacer viajes de larga distancia a los miembros del gobierno pero, también, a empleados públicos, miembros del gabinete... y que son adecuados a las circunstancias ambientales y a sostenibilidad que requieren los nuevos tiempos".