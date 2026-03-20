Dos heridos tras un accidente de tráfico por la salida de vía de un turismo en la A-12, en Fuenmayor

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, de 38 y 37 años, han resultado heridos este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en la A-12, sentido Burgos, en el término municipal de Fuenmayor.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 14,35 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, el Servicio de Mantenimiento de Carreteras ACEINSA y se notifica a Guardia Civil.

Los bomberos han colaborado con los recursos sanitarios en la extracción de uno de los dos ocupantes del vehículo.

Las personas accidentadas, vecinas de Santo Domingo de la Calzada, han sido trasladadas al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de la capital.