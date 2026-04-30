Dos heridos en un accidente de tráfico con vuelco de un turismo en Pino y Amorena de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, los conductores de ambos vehículos, han resultado heridas en un accidente de tráfico, pasadas las 16,30 horas, frente al número 6-8 de Ingenieros Pino y Amorena de Logroño, al chocar una furgoneta y un turismo. El impacto ha sido tan fuerte que el coche ha volcado, teniendo que se excarcelada la ocupante del mismo.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado Policía Local, Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y dos ambulancias del Servicio Riojano de Salud que han atendido a las personas heridas.

La calle se ha tenido que cortar al tráfico.