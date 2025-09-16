Dos heridos tras la colisión de dos turismos en la LR-589, en el término de El Villar de Arnedo

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta tarde tras la colisión de dos vehículos en el kilómetro 0,100 de la LR-589, en el término municipal de El Villar de Arnedo (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha alertado del suceso sobre las 15,15 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, los dos heridos han sido trasladados en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra.