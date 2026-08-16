Dos heridos al estrellarse una avioneta en Viana, uno de ellos ingresado en el San Pedro

Un bombero junto a la avioneta estrellada en Viana. - BOMBEROS DE NAVARRA

Uno de ellos ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra y otro al Hospital San Pedro de Logroño

PAMPLONA/LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas la mañana de este domingo tras sufrir un accidente mientras viajaban en avioneta en Viana. El siniestro se ha producido cuando la aeronave, en la que viajaban dos personas, ha caído a tierra en una zona de campos conocida como Ulagosa, en Viana, por causas que se están investigando, según informan desde los servicios de emergencias del Gobierno de Navarra.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11.54 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Lodosa, al equipo médico de Viana, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado y patrullas de la Guardia Civil. Además, SOS La Rioja ha movilizado a efectivos de Bomberos del parque de Logroño y una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada).

Los servicios de emergencia han atendido y trasladado a las dos personas que tripulaban el vehículo. Se trata de un varón de 25 que ha sufrido politraumatismos de carácter grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra por el helicóptero medicalizado, y otro varón que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico (TCE) y fractura de tobillo y ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde ha quedado ingresado con pronóstico reservado.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) investiga las causas e instruye las diligencias del siniestro.