Dos hombres trasladados al San Pedro tras el choque entre un camión y un turismo en la A-68 en Agoncillo

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Dos hombres, de 75 y 68 años, han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño tras el choque, a las 13,02 horas, entre un camión y un turismo, en punto kilométrico 138 de la A-68 en Agoncillo, según ha informado SOS Rioja 112.
Desde el Centro de Coordinación se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado a los los Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y Mantenimiento de Carreteras.
El accidente se ha producido por alcance cuando el turismo realizaba una maniobra de detención y ha sido impactado por el camión, que lo ha proyectado haciendo que diera varias vueltas de campana.
Fruto del impacto, los dos hombres han sido rescatados por los bomberos y atendidos por el personal sanitario en el lugar, para después ser trasladados al Hospital San Pedro.