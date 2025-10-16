Drone Future 2025 demostrará en directo este fin de semana en Haro "cómo los drones pueden salvar vidas"

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Del 17 al 19 de octubre los cielos de la localidad de Haro (La Rioja) se llenarán de drones por quinto año consecutivo. Drone Future reúne a los mejores pilotos de drones del mundo. Del 17 al 19 de octubre, la localidad de Haro (La Rioja) acogerá la V edición de Drone Future, el mayor congreso de drones de España.

Bajo el lema 'La gestión de emergencias con drones', esta edición tratará especialmente sobre cómo los dispositivos no tripulados están transformando la respuesta ante crisis, catástrofes y operaciones de rescate.

En este sentido, en la jornada del viernes 17 de octubre, ponentes como María Lozano-Villaseñor, directora de Seguridad Operacional en UMILES; Ricardo Ramos, de la UME; o Antonio Díaz de ASEMERPAS, hablarán de su trabajo con los drones en temas de seguridad y gestión de emergencias como la DANA de Valencia.

Además de la gestión de emergencias, también se podrá conocer la experiencia de pilotos de otros sectores como el cineasta aéreo y creador de Post&Fly, Tarsicio Sañudo que viene desde México para compartir sus conocimientos.

Para completar el cartel de profesionales, contaremos con la presencia online de referentes internacionales como Hatu Smith desde Colombia, José Rubio desde Estados Unidos Félix M4ugan y Rafa Ocón, para aportar su visión sobre el presente y futuro del sector.

Toda la programación de Drone Future podrá seguirse en directo a través de una retransmisión de streaming en https://www.dronefuture.es/ Mucho más que un congreso

En esta quinta edición se prevé que asistan más de 400 personas, entre pilotos recreativos, referentes en el mundo de los drones de diferentes áreas y amantes del sector, y que más de 12.000 personas de todo el mundo sigan el evento a través del streaming en directo.

Además de las ponencias, las jornadas del sábado y el domingo se dedicarán a exhibiciones y demostraciones prácticas en el "Área de Exhibiciones Viña Ijalba". En este espacio se vivirán simulacros de rescate, operaciones de extinción de incendios con drones y maniobras de coordinación con drones conectados a camiones de bomberos. También se mostrarán tecnologías emergentes como drones acuáticos, drones pilotados con fibra óptica y pruebas de nuevos modelos.

Según el director del evento, Rafa Ocón, en esta edición: "Vamos a poder conocer proyectos pioneros e innovadores en el mundo de los drones como los dispositivos de vuelo para extinción de incendios. También se vivirán momentos inolvidables como el primer espectáculo de drones en el norte de España con 300 drones volando en coreografía realizada por UMILES. Un hito tecnológico y visual que merece mucho la pena presenciar".