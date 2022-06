Drones de la DGT realizarán vigilancia de tráfico en La Rioja

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jefa provincial de Tráfico, Beatriz Zúñiga, ha destacado que drones de la Dirección General de Tráfico realizarán vigilancia en las carreteras riojanas estos días e incluso llegar a zonas que "por su geolocalización es más complicada vigilar desde carretera". Ha recordado que la DGT cuenta con 12 helicópteros y 39 drones.

Ha señalado a los medios de comunicación, que desde La Rioja "se han seleccionado una serie de vías que vemos que es necesario que tengan un refuerzo de vigilancia, como la N-111 o la N-232" que serán vigilados e esta ocasión por un dron.

Por su parte, el técnico de la Dirección General de Tráfico, Juan Carlos Prado, que ha recordado que desde su departamento "nos ocupamos de grabar y recoger infracciones tanto con el helicóptero como a nivel de drones", si bien ha apuntado que en el caso de éstos últimos "también estamos presentes en carreteras donde hay cierto nivel de vehículos y de accidentes".

Ha señalado que los apáratos tiene una autonomía de 20 minutos que "tienen un sistema de cámara geoestabilizado" y con un alcance de entre 3.000 y 4.000 metros, si bien "por normativas aéreas no se puede volar más que con vuelo visual, que establece que puede ser en un perimetro de 500 metros en horizontal y 120 en altitud".

Prado ha apuntado que "no se trata de sancionar, sino que haya una presencia, y que el que se salte la norma habrá que hacerlo", siendo el uso del móvil en interiores, no llevar el cinturón puesto o animales sueltos en el vehículo, sin olvidar el saltarse líneas continuas o stop, las infracciones más habituales que recogen los drones, para recordar que "no está todavía homologado para controlar la velocidad".