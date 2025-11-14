Ecologistas en Acción asegura que permitir la caza del lobo "extinguirá su especie"

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Ecologistas en Acción de La Rioja ha afirmado que "el censo riojano de lobo ibérico en nuestra comunidad demuestra la delicada situación de esta especie en La Rioja", por lo que consideran que "permitir su caza extinguirá a la especie".

En un comunicado, ha señalado que "de las seis manadas existentes según los científicos, sólamente dos estarían asentadas en La Rioja, y las otras cuatro serían compartidas con Castilla y León".

"Por lo que de los cincuenta ejemplares que que podrían visitar nuestra tierra en determinados momentos, únicamente uno de cada tres permanecería de forma estable en La Rioja", ha dicho.

Ha destacado que "entre los cincuenta ejemplares se incluyen los cachorros nacidos en la temporada 2025 y, si tenemos presente que el estudio se finalizó en verano, algunos ya habrán muerto por causas naturales y por acción de la caza furtiva".

A su juicio, "este estudio demuestra científicamente que es falso el aumento desmesurado de manadas que nos quería vender" la consejera de Ganadería y Medio Ambiente, Noemí Manzanos.

Ecologistas en Acción ha criticado que "Manzanos lleva varias semanas ocultando a la ciudadanía los datos de este censo, pagado con dinero público, del mismo modo que lleva más de dos años ocultando los datos de ataques del lobo a la ganadería".

"Ahora sabemos el motivo, manipular su interpretación para referirse únicamente a la estima mínima de ejemplares y olvidarse de decir la mínima", recalcan.

Ha recordado que Ecologistas en Acción "pidió por registro, hace quince días, tener acceso a los datos de este censo, sin recibir ninguna respuesta".

"Hoy, sin embargo, contemplamos asombrados como Manzanos presenta, en pase privado y en exclusiva, los datos a su sindicato ASAJA y a los cazadores, antes incluso que al resto de la sociedad riojana que lo ha pagado con sus impuestos", ha añadido.

Ha lamentado que "de invitar a los colectivos ecologistas y de protección de la naturaleza y la fauna no se ha acordado", por lo que cree que "queda claro cual es su intención y su interés, matar lobos y engañar a la opinión pública para hacerlo".

Le ha pedido a Manzanos "que mire lo que ha sucedido en Cantabria, cuya consejera de Agricultura se enfrenta a un proceso judicial en el que está siendo investigada por masacrar la población del lobo ibérico".

Ecologistas en Acción de La Rioja ha adelantado que va a continuar su "batalla en los juzgados contra un Gobierno regional que, sin ningún tipo de criterio científico, sin ninguna intención de evitar daños al ganado ni trabajar en ese camino, oculta la información intentando engañar a la opinión pública".

Así, ha afirmado que "miente al decir que el lobo está presente en 56 municipios". "Lo único que pretende el Gobierno de Gonzalo Capellán es exterminar a una especie emblemática de La Rioja, "ha visto.