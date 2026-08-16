Ecologistas en Acción La Rioja anima a participar en '¡Aquí falta un árbol!'

Iniciativa 'Aquí Falta un Árbol' - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción La Rioja ha animado a participar en la iniciativa '¡Aquí falta un árbol!'; una convocatoria para realizar un mapeo sobre el estado del arbolado urbano.

Se trata de una continuación de la 'Termometrada Estatal 2025', en la que grupos de vecinos y vecinas de 67 municipios salieron a la calle a tomar temperaturas para medir el 'efecto isla de calor'.

La entidad ha relatado cómo el año pasado, en un verano igual que éste, marcado por los incendios y las olas de calor, un grupo de entidades en las que se encontraban Juventud por el Clima, Barrios por el Clima y Ecologistas en Acción, impulsaron una acción para dar salida a la creciente inquietud de la población por la falta de adaptación de las ciudades a la emergencia climática.

La 'Termometrada Estatal 2025' consistió en la toma de temperatura simultáneas en 'infiernos' (plazas duras, con suelo no permeable y sin árboles), y 'paraísos' (zonas bien arboladas y con suelo natural, hierba o tierra).

Con la implicación de "multitud" de colectivos, asociaciones vecinales, AFAs o centros de mayores se logró tomar mediciones en 150 zonas de 43 municipios y 24 capitales de provincia.

La medición demostró una diferencia de la media estatal entre infiernos y paraísos de 1,5 grados. Esta diferencia en algunos puntos llegaba hasta los 5,3 grados, como fue el caso de Chiclana (Cádiz) o los 5 en Alcobendas (Madrid), 3,8 en Alcalá de Henares o 3,5 en Jaén.

Los resultados también atestiguaban que el cuarenta por ciento de las noches tórridas, aquellas con temperaturas superiores a los 25 grados, se daban en los lugares calificados como infiernos.

Tras el "éxito" de la anterior convocatoria, esta iniciativa, "reforzada" con la incorporación de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Alianza por el Clima, Greenpeace e Intermon-Oxfam, ha lanzado una nueva convocatoria para este 2026: el Ecomapeo Estatal - '¡Aquí falta un árbol!'.

BUSCAR FALTA DE ÁRBOLES

La iniciativa busca medir un elemento "clave" como la falta de arbolado urbano. Para Concha Hernani, activista de una de las organizadoras, "el arbolado urbano no sólo reduce la temperatura y mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir el ruido, o reduce el estrés y la presión arterial de las personas, siendo un elemento esencial para mejorar la salud y el bienestar de la población en general".

El mapeo tendrá lugar los días 3 y 4 octubre (sábado y domingo), y consistirá en señalar, compartiendo la ubicación del móvil en una web especialmente diseñada para ello, alcorques vacíos (sin árboles), tocones o árboles secos (incluidos en parques), y alcorques asfixiantes, aquellos cubiertos con cemento drenante que el tronco ocupa en su totalidad o en los que el árbol está fuera o en el límite del mismo.

Esta acción se llevó a cabo en Córdoba en 2021 y, en tan solo una mañana, los y las vecinas identificaron 2.400 alcorques vacíos en la ciudad. La iniciativa de este año pretende replicar esta experiencia en diversos municipios del Estado.

Ecologistas ha señalado cómo hay municipios, como Calahorra y Haro, en los que se encuentra "un número importante de alcorques vacíos", mientras en otros, como Logroño, además, el Ayuntamiento, "aprovechando obras de rehabilitación de calles, ha reemplazado en los últimos años árboles de gran porte por otros de menor".

Por otro lado, ha añadido, en diferentes calles se aprecia también que hay alcorques asfixiantes, los árboles han crecido más que el espacio destinado al alcorque, o los alcorques han sido cubiertos con cemento.

Para los colectivos al cargo de la organización, la preocupación por la falta de adaptación de los entornos urbanos y el papel esencial del arbolado es manifiesta, en la medida en que "en apenas una semana se han sumado al mapeo seiscientas personas de más de 120 municipios (22 capitales de provincia) y más de 160 asociaciones".

Así, desde los colectivos convocantes, afirman que "ante los cada vez más recurrentes eventos climáticos extremos, olas de calor, incendios o DANAS, y dada la ausencia de respuesta institucional acorde a la gravedad de la emergencia climática, este tipo de acciones, concretas y propositivas, nos permite canalizar nuestra inquietud y actuar. Con los resultados de este mapeo trasladaremos una propuesta a cada municipio para exigir mejoras importantes en el arbolado urbano".