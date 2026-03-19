La edición 2026 del festival riojano de filosofía vuelve en primavera

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Sofira' vuelve a poner en marcha el festival 'El Día Más Pensado' con actividades filosóficas para todos los públicos: ciencia, arte, ética y política se darán la mano en Logroño para demostrar que el saber y la diversión no están reñidos.

El evento tendrá lugar los días 20 y 21 de marzo en distintos puntos de la capital riojana y contará con debates, conferencias, juegos, recitales, cinefórum y presentaciones de libros.

Para esta edición, explican desde la organización, contaremos con personas de renombre del mundo de la cultura y del pensamiento, como el escritor catalán Bernat Castany, que repite en esta edición con un diálogo con Lucía Carolina Fernández sobre la vida y la muerte; la filósofa aragonesa Sara Barquinero, que presenta su nuevo libro y con una conferencia sobre la cultura en la periferia; y el politólogo riojano Pablo Simón, con el que se reflexionará sobre la importancia de entender la política en el mundo actual.

El Día Más Pensado vuelve así a primavera para repetir los éxitos de las tres ediciones pasadas con intención de acercar la filosofía a todos los públicos y hacer de Logroño una ciudad del pensamiento.