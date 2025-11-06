Eduardo López Collazo ofrece la charla 'Más allá de la quietud: hablemos de cáncer y metástasis'

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eduardo López-Collazo interviene mañana, viernes 7 de noviembre, en la VI Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja con la charla 'Más allá de la quietud: hablemos de cáncer y metástasis', en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Nacido en Cuba y nacionalizado español, López-Collazo se graduó en la Universidad de La Habana como físico nuclear e inmediatamente se interesó por la biomedicina. Obtuvo su doctorado en Farmacia en la Universidad Complutense y realizó varias estancias en importantes centros de investigación de Alemania (Max Planck Institute, Freiburg), Estados Unidos (Brown University y Washington University) y Reino Unido (University College of London).

Durante 30 años se ha focalizado en el estudio de las defensas humanas en situaciones patológicas como el cáncer, la metástasis, las enfermedades infecciosas y recientemente la COVID-19. En estas áreas ha realizado importantes aportaciones recogidas en más centenar de publicaciones científicas indexadas y de alto impacto.

Actualmente su grupo de investigación lidera varios proyectos de investigación con el objetivo de establecer nuevos marcadores y terapias contra la metástasis y la sepsis. Ha sido director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz desde 2013. En 2022 fue seleccionado como Académico de la Academia de Ciencias de América.

La VI Semana de la Ciencia y la Innovación está promovida por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, en colaboración en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.