Eduardo Pérez Hoces, reelegido presidente de ARAG-ASAJA con el apoyo de más del 90% de compromisarios

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Pérez Hoces ha sido reelegido presidente de ARAG-ASAJA con el respaldo de más del 90% del apoyo de los compromisarios y compromisarias que han participado en la Asamblea General que, bajo el lema 'Sembrar, crecer, defender', la organización agraria ha celebrado esta mañana en Logroño. En concreto, la candidatura ha recibido 207 votos a favor, 6 en contra, 5 blancos y 11 nulos.

Pérez Hoces repite así por otros cuatro años como presidente de la principal y mayor organización agraria riojana con una lista de "unidad, renovación y experiencia" formada por 28 profesionales del campo, referentes en sus respectivos sectores, y en la que están representados 21 municipios de todas las comarcas de La Rioja.

Durante su intervención tras ser reelegido, el presidente de ARAG-ASAJA ha anunciado nuevas movilizaciones a partir del próximo mes de enero "ante el ninguno que están recibiendo los agricultores y ganaderos" con todos los sectores afectados "por una crisis estructural y coyuntural gravísima".

Para Pérez Hoces, las soluciones a sus problemas "van más allá de las ayudas y las subvenciones. No queremos que los políticos saquen la chequera. Estamos cansados de decirlo. No queremos paguitas. Lo que queremos, principalmente, es no seguir trabajando a pérdidas".

Para ello, recordó las medidas que su organización viene reclamando para recuperar la rentabilidad del sector: cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, mayor flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC, un plan de choque ante el incremento de los costes de producción, control de las importaciones de productos agrarios de terceros países, bajadas de impuestos en el medio rural, y un control efectivo de fauna silvestre.

Especialmente crítico fue con la reforma de la PAC y las decisiones que el Gobierno de La Rioja ha adoptado en lo referente a las renovables, el lobo o la Ley de Caza, reconociendo sentirse "indefensos ante el silencio de la consejera de Agricultura" que "ni rechista ante los ataques que estamos recibiendo".

En este sentido, exigió "a los políticos en general, me da igual de derechas o de izquierdas, que dejen de legislar con ideología. "Que legislen para mejorar los problemas de los ciudadanos, de los autónomos, de las empresas* no para complicarnos más la vida con burocracia y más burocracia que, en el caso del campo, nos está asfixiando".

Respecto al futuro, el presidente de ARAG-ASAJA aseguró que en los próximos años el campo se enfrente a unos retos que "en muchas ocasiones son los mismos que los que también ahora están sufriendo otros sectores y empresas: superar la inflación, los efectos de la guerra de Ucrania, y adaptarnos a las exigencias de un nuevo entorno marcado por una fuerte fiscalidad, el respeto al medioambiente y el compromiso social".

Para ello, se comprometió a mantener una actitud reivindicativa. "Quiero que los agricultores y ganaderos de La Rioja vayamos por la calle pisando fuerte, sabiendo que somos imprescindibles. Quiero alzar la voz con independencia. Quiero recuperar la ilusión, que es tan necesaria".