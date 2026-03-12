Educación destina 84.000 euros a las AMPAS para el desarrollo del servicio de acogida matinal y actividades formativas

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo destina este curso 84.000 euros a las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPAS), a través de dos convocatorias de subvenciones, para el desarrollo del servicio de acogida matinal en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de La Rioja y para la organización de actividades formativas que se lleven a cabo durante el curso 2025- 2026.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado hoy, 12 de marzo, ambas convocatorias. La primera, para el desarrollo del servicio de acogida matinal, destina un total de 60.000 euros. En concreto, el importe máximo de estas ayudas, para grupos de un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 20, será de 1.450 euros por grupo y en el caso de que existan más de dos grupos, la cuantía máxima asciende a 2.900 euros, que en ningún caso podrá ser superior al gasto de la actividad. Si el número de alumnos supera los 20, se podrán conceder ayudas para un máximo de dos grupos por centro docente.

El aula matinal es un servicio de apoyo a las familias que consiste en la atención educativa a los alumnos de las etapas de Educación Infantil y Primaria, a primera hora de la mañana, antes de la apertura de los centros educativos, para cubrir las necesidades de las familias y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

La segunda convocatoria de subvenciones, por un importe total de 24.000 euros, está destinada a AMPAS de centros docentes no universitarios de La Rioja para el desarrollo de actividades formativas dirigidas tanto al alumnado como a las familias en la educación de sus hijos en el curso 2025-2026.

El plazo para que las AMPAS soliciten estas subvenciones comienza mañana, día 13, y se prolongará durante doce días hábiles, hasta el próximo 30 de marzo.