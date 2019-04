Educación destinará 1,1 millones € en ayudas al comedor el próximo curso para favorecer la igualdad de oportunidades

Publicado 26/04/2019 12:57:50 CET

LOGROÑO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el gasto de 1,1 millones de euros para asumir el coste de la concesión de ayudas de comedor para alumnos que no tienen la consideración de transportados, durante el próximo curso escolar 2019/2020. Para los alumnos que necesitan trasladarse al centro educativo en transporte escolar, el comedor es gratuito.

"A través de estas ayudas, cuyo presupuesto se mantiene igual al del año anterior, las familias riojanas con más dificultades económicas podrán hacer frente al gasto del servicio de comedor, además de favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de La Rioja", ha resaltado la portavoz del Ejecutivo regional.

Al igual que en convocatorias anteriores, podrán recibir estas ayudas los alumnos que no tengan la consideración de transportados, escolarizados en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2019/2020.

Según ha explicado Martínez Arregui, existen tres modalidades de ayudas: la tipo 1, con una cuantía máxima de 480 euros, para familias con una renta per cápita inferior o igual a 4.000 euros; la tipo 2, con un máximo de 240 euros, para rentas per cápita situadas entre 4.000,01 y 4.600 euros y la tipo 3, con una cuantía máxima de 120 euros, para rentas per cápita entre 4.600,01 y 6.000 euros.

El número de beneficiarios de estas ayudas durante el curso 2018/2019, que presentaron sus solicitudes en periodo ordinario, ha sido de 2.860 alumnos, mientras que los alumnos transportados que disponen de comedor escolar son 418. El número total de alumnos de segundo ciclo de infantil y de primaria que hacen uso del comedor escolar durante este curso es de 4.020.