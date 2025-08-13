Educación licita obras reforma de la sala de calderas del CEIP San Pelayo de Baños de Río Tobía por más de 100.000 euros

LOGROÑO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha licitado las obras de reforma de la sala de calderas del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Pelayo de Baños de Río Tobía, por un importe total de 108.826,17 euros. Estas obras permitirán cubrir las necesidades de calefacción del centro educativo, que también añadirán un ahorro económico y mejorarán el rendimiento de las instalaciones, todo ello con el menor impacto medioambiental.

En concreto, se instalarán dos nuevas calderas de gas natural, que sustituirán al anterior sistema de gasóleo, junto con sus correspondientes equipos de control, seguridad y regulación. Con esta nueva instalación se cubrirá la demanda térmica de las instalaciones existentes y se reducirán las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

También se sustituirán distintos radiadores por otros de mayor potencia, ya que diversas aulas y zonas del centro educativo presentan una potencia calorífica instalada inferior a la necesaria. Además, en dos aulas del edificio de Educación Infantil se incorporarán radiadores adicionales.

La previsión es que las obras comiencen en el mes de octubre, con un el plazo de ejecución de dos meses, sin que alteren el funcionamiento lectivo del CEIP.

REFORMAS EN OTROS CUATRO CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

Junto a este expediente, la Consejería de Educación y Empleo también ha sacado a licitación la reforma de cuatro centros docentes públicos, con una inversión total de 980.336,12 euros, tal y como acordó en su última reunión el Consejo de Gobierno. En concreto, se actuará en el IES 'La Laboral' de Lardero; el colegio Escuela Hogar 'Nuestra Señora del Carmen' perteneciente al CRA 'Cameros Nuevo', en Ortigosa de Cameros; el CEIP 'Beato Jerónimo Hermosilla' de Santo Domingo de la Calzada y el IES 'Virgen de Vico' de Arnedo.

Estas actuaciones reflejan la apuesta del Gobierno de La Rioja por las instalaciones educativas para garantizar que toda la actividad docente se desarrolle de forma óptima.