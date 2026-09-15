Educación licita obras de sustitución cubiertas y cubrimiento pistas deportivas en tres centros por 820.000 euros

Archivo - C.E.I.P. Marco Fabio Quintiliano de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha dado cuenta al Consejo de Gobierno, del inicio del proceso de licitación de una serie de obras y mejoras en varios centros educativos de La Rioja, por un importe total de 820.533,61 euros, con el objetivo de ayudar a mitigar las altas temperaturas.

Concretamente abordarán el cubrimiento de las pistas polideportivas en los Institutos de Educación Secundaria (IES) Batalla de Clavijo, de Logroño y Marco Fabio Quintiliano, de Calahorra, así como la sustitución de cubiertas en el Centro de Educación Especial (CEE) Marqués de Vallejo, de Logroño.

Así, por una parte, el Gobierno de La Rioja ha licitado el contrato de obras de cubrimiento de una pista polideportiva en el IES Batalla de Clavijo, con un presupuesto que asciende a 372.670,96 euros, con la finalidad de optimizar el uso de este espacio, de manera que el alumnado pueda desarrollar la actividad física en mejores condiciones de confort, especialmente en periodos climatológicos adversos, mitigando de esta forma las altas temperaturas.

La nueva estructura contará con un brazo de conexión hacia el edificio Dalí del instituto, garantizando que la transición al exterior esté totalmente protegida. Además, el lateral este de la nueva cubierta estará solapado sobre el porche existente, de forma que se asegura la continuidad de la circulación bajo cubierta en todo el territorio peatonal. La instalación contará con dos canastas elevables motorizadas suspendidas directamente en la estructura.

Del mismo modo, la sustitución de cubiertas en el CEE Marqués de Vallejo, con un presupuesto que asciende a 271.943 euros, incluye las del polideportivo, el taller de madera y la granja, que se encuentran deterioradas. Las obras consistirán en la retirada de las placas de cubrición actuales de fibrocemento de estos tres edificios, que serán sustituidas por un sistema de panel sándwich. Está previsto que el complejo educativo actual pase a funcionar como subsede del nuevo centro del logroñés Paseo del Prior.

Por último, la Consejería de Educación ha licitado, por un importe de 175.919,65 euros, el cubrimiento de la pista polideportiva del IES Marco Fabio Quintiliano de Calahorra, ya que el patio del centro no dispone de ningún elemento que proteja al alumnado de las condiciones climatológicas adversas, tanto de la lluvia como del sol. Por ello, se ha propuesto la ejecución de las obras de cubrimiento de la pista polideportiva, que estará adoptada al gimnasio y dispuesta perpendicularmente al polideportivo Europa y quedando delimitada por el vallado perimetral del recinto escolar.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 2027-2031

Estas mejoras se enmarcan en el impulso anunciado en 2025 por el Ejecutivo autonómico para modernizar la red educativa a través de una serie de actuaciones muy concretas en numerosos centros educativos repartidos a lo largo de la geografía riojana.

Una larga nómina de actuaciones para crear, ampliar o mejorar instalaciones a las que ahora se suma un ambicioso compromiso por seguir elevando el nivel de las infraestructuras educativas: el Plan de Infraestructuras Educativas de La Rioja 2027-2031, cuya financiación ascenderá a 150 millones de euros y contará con una partida en el próximo presupuesto regional de 25 millones de euros a ejecutar a lo largo de 2027.