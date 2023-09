Educación reconoce 23 puestos de docentes sin cubrir y anuncia poner todo de su parte para cubrirlos

Galiana anuncia la vuelta de la zona única, el concierto de Bachillerato y abandera la libertad de elección de centro

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha reconocido hoy, en el Parlamento de La Rioja, que hay 23 puestos de docentes sin cubrir y ha anunciado poner todo de su parte para cubrirlos este mes.

Galiana ha respondido, en el pleno de hoy, a una interpelación de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, quien ha señalado que "decir que empezamos el curso con más profesores que nunca es falso", por lo que le ha definido como "tramposo".

El consejero ha relatado cómo "ha empezado con normalidad el curso", aunque "con un descenso de la natalidad" y ha asegurado que se va a continuar con la política de bajada de ratios.

A día de hoy, ha dicho, cerca del 99 por ciento del personal docente está en su puesto de trabajo" y quedan "23 puestos sin cubrir desde los últimos llamamientos"; algo que ha considerado como un "porcentaje bajo".

Se trata de algo, ha relatado, que está "asociado al mercado laboral" porque "el número de profesionales es limitado" y hay un factor de competencia. "Pondremos todo de nuestra parte para que, en los próximos días, a lo largo de este mes, se cubran", ha dicho.

El consejero ha defendido la libertad de centro y ha pedido a Moreno que no confunda "estatal con público". También ha anunciado el próximo concierto de Bachillerato como "prestación de servicio público" así como la vuelta a la zona única.

Todos "compromisos con los riojanos" a los que ha creído que no puede "defraudar". "No puede entenderse la libertad en la sociedad si no se refleja en la libertad en la educación", ha dicho.

Ha defendido "a capa y espada" un "MIR educativo para asimilarlo a un modelo de éxito, el sanitario" y para equiparar exigencia a la dignificación de la profesión.

Con respecto a los procesos de estabilización del profesorado, ha dicho que "lejos de ser un aspecto sin problemas" se trata de algo que ha sido "gestionado rematadamente mal por el ministerio".

Ha apoyado su modelo en la libertad de elección de centro y eso, ha dicho, se traduce "en que la zonificación se elimine lo antes posible".

Para Galiana, la distancia al centro es un criterio respetable pero no el único, dado que también pesa el proyecto educativo, destacando la importancia de que cada centro tenga su autonomía; algo que ha apostado por "fomentar", para que los centros tengan "capacidad de atracción".

"Creemos en la libertad de elección y que va unida a la calidad", ha dicho defendiendo "no confundir estatal con publico", porque "público es todo lo que se desarrolla desde la red pública, la expresión pública de cualquier idea".

Para Moreno, "todo en política requiere de fondos" y ha visto que "dar dinero al cheque bachillerato es un error de base cuando sabemos que hay niños que no tienen ni una sola comida equilibrada y no pueden acceder al comedor".

Le ha preguntado si "no cree que es conveniente destinar dinero público a quien más necesita", cuestionando "de dónde va a sacar el dinero del cheque bachillerato".