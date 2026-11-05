La ejecución del Presupuesto 2026 de Logroño supera el 74% en el capítulo de ingresos y el 56% en el de gastos

Archivo - Calle Doctores Castroviejo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha ejecutado en más de un 74% el presupuesto municipal para 2026 en el capítulo de ingresos y un 56% en el de gastos.

Así se recoge en el informe sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2026 y que este jueves ha tomado en conocimiento el pleno municipal.

Además, según se recoge en el informe sobre el estado de ejecución presupuestaria, las obligaciones reconocidas en el capítulo VI (inversiones reales) alcanzan el 42,45% a fecha 30 de septiembre de 2026.

En este sentido, destaca que el Ayuntamiento de Logroño cuenta en estos momentos con importantes inversiones en estado de ejecución o licitación.

Así figura la remodelación de la calle Doctores Castroviejo (trabajos licitados por más de 3,1 millones de euros), las obras de mejora de la intersección de Vara de Rey y Pérez Galdós (ya iniciadas y con un presupuesto de 1 millón de euros), la mejora del entorno de las estaciones de autobús y ferrocarril (168.000 euros) o la peatonalización de la calle Belchite (licitada por 337.000 euros), entre otras.