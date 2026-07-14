Ejecutivo riojano autoriza a UR la implantación del grado de Medicina que ha recibido 2.105 solicitudes para 30 plazas

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LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha autorizado a la Universidad de La Rioja la implantación del grado de Medicina para el curso académico 2026-2027. Unos estudios que harán crecer el campus riojano y que han contado con 2.105 solicitudes de alumnos interesados para 30 plazas.

Además el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la implantación este próximo curso del grado de Tecnologías de Lenguaje, con 25 alumnos.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, dentro de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno. Son -ha dicho Domínguez- "unos proyectos estratégicos" muy importantes para la comunidad autónoma.

El grado de Medicina comenzará en septiembre tras un proceso reglado muy específico. Aún así, "en tiempo récord" se ha conseguido esta implantación que permitirá también reforzar nuestro sistema sanitario y la investigación biomédica y sanitaria que se desarrolla en La Rioja.

En su totalidad, la UR oferta para este próximo año académico 2026-2027 un total de 1.100 plazas para todos sus grados.

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