Ejecutivo riojano, fiel a su apoyo al municipalismo, financia el 84,5% de obras renovación de la calle El Somo en Leiva

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado la localidad de Leiva, acompañado de su alcalde, José Luis González de Uriarte, y del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, para conocer el resultado de las obras de renovación integral de la calle El Somo.

Esta actuación, que ha permitido resolver problemas estructurales derivados del deterioro del firme, la falta de drenaje y el envejecimiento de diversas redes urbanas, ha supuesto una inversión total de 306.694 euros, de los que 259.388 euros han sido aportados por el Ejecutivo regional a través del Plan de Obras y Servicios Locales, lo que representa el 84,57% del presupuesto.

Esta aportación se enmarca dentro de la apuesta firme del Gobierno riojano por reforzar el municipalismo, mejorar los servicios públicos de los pequeños municipios y luchar contra la despoblación.

La calle El Somo, urbanizada originalmente a principios de los años 2000, presentaba un estado de conservación deficiente debido al intenso tráfico de vehículos de gran tonelaje que la utilizaban como conexión entre las carreteras LR-200 y LR-305. Este uso, para el que no estaba diseñada, provocó la rotura del pavimento, baches generalizados y fugas constantes en las redes de agua debido a la inestabilidad del terreno.

Para revertir esta situación, se ha llevado a cabo una actuación integral en una superficie de 1.287 m2. La intervención, promovida por el Ayuntamiento de Leiva, ha incluido la demolición del pavimento existente y la construcción de un nuevo firme más resistente, adaptado al uso residencial de la zona.

Además, se han renovado por completo las redes de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluviales, separando ambos sistemas para mejorar su eficiencia y reducir futuras incidencias. También se han actualizado y ordenado canalizaciones eléctricas, telecomunicaciones, alumbrado y gas natural, garantizando un funcionamiento más seguro y fiable. La obra ha permitido, asimismo, mejorar la accesibilidad mediante nuevas aceras y una reorganización del vial que facilita la circulación y el aparcamiento.

Se ha optimizado el drenaje gracias a la creación de puntos bajos y a una red de recogida de aguas pluviales más eficaz, resolviendo un problema histórico de acumulaciones y encharcamientos. Esta intervención no solo mejora la estética y la seguridad vial de Leiva, sino que garantiza que las infraestructuras básicas bajo el suelo funcionen correctamente durante las próximas décadas, elevando el bienestar de sus vecinos y el atractivo de la localidad.

El consejero Osés ha subrayado que "esta actuación es un ejemplo del compromiso del Gobierno de La Rioja con los municipios y con la igualdad de oportunidades, vivan donde vivan los riojanos". Ha destacado que inversiones como esta "no solo mejoran la calidad de vida y la seguridad en el día a día, sino que contribuyen a hacer nuestros pueblos más habitables, atractivos y preparados para fijar población". Con esta intervención, el Gobierno regional reafirma su voluntad de continuar impulsando infraestructuras locales que garanticen servicios básicos de calidad y favorezcan el desarrollo sostenible del medio rural.