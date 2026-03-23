Los embalses en La Rioja se encuentran en el 86 por ciento de su capacidad en la última semana

Archivo - Embalse González Lacasa, El Rasillo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran al 86 por ciento de su capacidad tras un aumento de su volumen de ocupación. Hace una semana se encontraban en el 81,4 por ciento de su capacidad total.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 90,1 por ciento de Mansilla y el 72,8 por ciento de Pajares, pasando por el 95,1 por ciento de González Lacasa.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 61 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 90,1 por ciento. De este modo, ha subido 0,71 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,66 hectómetros cúbicos más.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 25,6 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 72,8 por ciento. Cuenta con 1,72 hectómetros cúbicos más que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 9,19 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 31,3 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 95,1 por ciento. Tiene 2,54 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,03 hectómetros cúbicos menos.