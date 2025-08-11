Los embalses riojanos bajan hasta el 65,4 por ciento de su capacidad

Archivo - Embalse de Pajares, este fin de semana - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran esta semana al 65,4 por ciento de su capacidad, lo que supone casi ocho puntos menos que la cifra que marcaban hace siete días, cuando se encontraban al 73,03 por ciento.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 65,5 de Pajares, y el 59,9 por ciento de González Lacasa, pasando por el 70,9 por ciento de Mansilla.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 48 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 70,9 por ciento. De este modo, ha bajado en esta última semana 2,68 hectómetros cúbicos. Con respecto a hace un año, cuenta con 1,42 hectómetros cúbicos más.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 23,1 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 65,5 por ciento. Cuenta con 3,55 hm3 menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 3,28 hectómetros cúbicos más.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 19,7 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 59,9 por ciento. Tiene 2,90 hm3 menos que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,73 hectómetros cúbicos más.