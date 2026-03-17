La empresa Ismael Andrés reurbanizará la calle Paletillas de Calahorra por 1 millón de euros - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de la empresa riojana Ismael Andrés S.A. es la que más puntuación ha obtenido de las tres que se han presentada al contrato de reurbanización de la calle Paletillas de Calahorra y su entorno.

Esta mañana, la mesa de contratación se ha reunido para valorar todas las ofertas y ha propuesto adjudicar esta obra a Ismael Andrés por 1.062.699,84 euros. Una cifra un 8,54% inferior al tipo de licitación.

Se va a actuar en una superficie total de 6.123,76 metros cuadrados, que abarcan la totalidad de la calle Paletillas y tramos de las calles Basconia y Ruiz y Menta.

La obra consiste en la renovación de la pavimentación, de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de aguas y del alumbrado público de esta zona de la ciudad.

El objetivo es llevar a cabo una mejora completa de la imagen exterior de la calle, de forma que se consiga una distribución más ordenada de los diferentes usos de la vía, y favorecer la accesibilidad y la seguridad de los peatones y del tráfico rodado.

También se pretende dar una solución definitiva a los diferentes problemas que genera el deterioro de las actuales redes subterráneas de servicios.

A este respecto, en ocasiones se produce el desbordamiento de los pozos de registro y de las acometidas domiciliarias de garajes y sótanos a consecuencia de episodios de tormentas. Esta incidencia se debe a la existencia de tramos horizontales y contrapendiente en las redes de saneamiento y con capacidad insuficiente para distribuir el agua precipitada. Para arreglarlo se prevé duplicar el ramal existente en las calles Basconia y Paletillas con un nuevo colector de 400 mm.

Además, se llevará a cabo la sustitución y reubicación del alumbrado público, mediante el uso de tecnología LED con el propósito de adaptarlo al reglamento de eficiencia energética en instalaciones exteriores y sus instrucciones técnicas complementarias. El plazo de ejecución de esta obra es de 12 meses. La mesa de contratación propondrá a la Junta de Gobierno Local que adjudique la reurbanización de la calle Paletillas y su entorno a Ismael Andrés S.A. por 1.062.699,84 euros.

Para financiar esta obra, el Ayuntamiento de Calahorra cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja, que aportará 900.000 euros.