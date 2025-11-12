Las empresas riojanas CampApp, Biomatek, Appolow Solutions, Siadenor y Ataman integran el Top 101 Spain Up Nation

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las firmas riojanas CampApp, Biomatek, Appolow Solutions, Siadenor y Ataman han sido reconocidas durante la gala final de la segunda edición del Top 101 Spain Up Nation, como empresas referentes en innovación, sostenibilidad y capacidad de crecimiento. Las cinco serán embajadoras de este sello en el marco de las 101 startups con mayor impacto innovador de España.

CampApp es una SaaS B2B -software como servicio entre empresas- integral que digitaliza la gestión de campamentos y viajes escolares y permite digitalizar el proceso de inscripción, pago, facturación electrónica, comunicación con las familias, etc. Por su parte, Biomatek busca el desarrollo e implementación de nuevas estrategias productivas en viveros de multiplicación de plantas, comenzando con el cultivo del aguacate como primer objetivo, e incorporando un sistema de monitorización del proceso y analítica de datos.

Appolow es una empresa tecnológica que ha desarrollado una plataforma low-code que combina funcionalidades de CRM y ERP con la posibilidad de crear módulos personalizados, mientras que Siadenor pretende ayudar a pymes industriales a dar el salto hacia la digitalización real. Ataman de Open Wit Tech & Engineering Services SLU digitaliza y certifica procesos empresariales mediante una plataforma que integra trazabilidad, validación y gestión de activos en tiempo real.

A esta gala final han asistido delegados de organismos y empresas comprometidas con el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico, como es el caso de la ADER, representada por su gerente, Luis Pérez Echeguren, y por el responsable*de la Unidad de Acompañamiento de Proyectos Empresariales de la ADER, Gustavo Ortiz.

Además de la gala de entrega de reconocimientos, donde cada una de las 101 empresas ha dispuesto de un minuto para presentar sus proyectos y/o productos, el evento, que se extiende hasta mañana, ha programado actividades de networking entre empresas, inversores y entidades públicas, ponencias y mesas redondas. Asimismo, se ha ofrecido la oportunidad de presentar los proyectos ante inversores en el Foro de Inversión WaykUp, organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia en estas fechas.

El Foro ADR, Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional, donde está integrada la ADER y las agencias de desarrollo regional de las otras dieciséis comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) impulsan esta iniciativa en favor del emprendimiento.

El año pasado, Adamo Robot, Cesens Technologies, DocExploit y Graphenus Big Data Solutions fueron las firmas riojanas seleccionadas como las más innovadoras de La Rioja.