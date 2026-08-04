Las entradas para asistir a los espectáculos del teatro Ideal de Calahorra se pondrán a la venta el 6 de agosto

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 6 de agosto, saldrán a la venta las entradas para los cuatro espectáculos programados en el teatro Ideal de Calahorra con motivo de las fiestas patronales de verano en honor a San Emeterio y San Celedonio, que se celebrarán del 25 al 31 de agosto.

Las entradas podrán adquirirse a partir de las 12,00 horas en la taquilla del teatro y, desde las 14,00 horas, online en el siguiente enlace citylok.com/teatroideal.

La taquilla del Ideal también abrirá los días 13, 20 y 27 de agosto, de 12,00 a 14,00 horas.

La programación teatral volverá a ser uno de los principales atractivos culturales de las fiestas, con una propuesta variada en la que el humor será el gran protagonista.

El ciclo comenzará el 26 de agosto con la revista musical 'Sarao, ¡vive la fiesta!', un espectáculo dirigido por Luis Pardos que combina música, danza y humor para rendir homenaje al ambiente festivo y reunir sobre el escenario a artistas de diferentes disciplinas.

El 27 de agosto llegará la comedia 'Una hermana para tres hermanos', escrita y dirigida por Álvaro Carrero. La obra plantea una divertida historia en la que tres hermanos deberán resolver un enigma para poder acceder a la millonaria herencia de su padre, dando lugar a situaciones llenas de enredos y humor.

La programación teatral continuará el 28 de agosto con 'Mi vida es una anécdota', el nuevo espectáculo de Pedro Ruiz. Durante 80 minutos, el actor, humorista y presentador compartirá con el público anécdotas, reflexiones, imitaciones y canciones inspiradas en sus vivencias personales y profesionales en un formato cercano e interactivo que concluirá con un turno de preguntas de los asistentes.

El cierre llegará el 29 de agosto con 'Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió', protagonizada por el actor calagurritano Nacho Guerreros junto a Ana Arias, Rebeca Sala y Andrea Alvarado. La comedia aborda, en clave de humor, el intento desesperado de un escritor y su entorno por convertir su última novela en un fenómeno viral.

ABONOS

Para esta programación, el Ayuntamiento de Calahorra ofrece un abono con un 35 % de descuento para quienes adquieran las entradas de los cuatro espectáculos.

Además, se mantienen la entrada joven de 4 euros para menores de 30 años en el segundo anfiteatro y descuentos del 20 % para mayores de 60 años y titulares del Carné Joven y del 50 % para personas desempleadas, así como condiciones especiales para personas usuarias de silla de ruedas.

El programa grande de las fiestas ya está disponible El programa oficial de las fiestas patronales de verano reúne casi 400 actos que se desarrollarán entre el 1 y el 31 de agosto, con propuestas culturales, musicales, deportivas, infantiles, gastronómicas y tradicionales dirigidas a todos los públicos.

Ya puede consultarse el programa completo en la página web municipal (www.calahorra.es) y recoger gratuitamente la edición de bolsillo en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Además, el contenido puede descargarse mediante el código QR incluido en el cartel anunciador de las fiestas.

Asimismo, desde hoy, 4 de agosto, también está a la venta la edición en formato grande del programa al precio-donativo de 1 euro en la Oficina de Atención al Ciudadano.

La recaudación obtenida con su venta se entregará a la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer de Calahorra.