Un equipo especializado promociona el bienestar emocional y la convivencia en los centros escolares

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha impulsado la creación de un equipo especializado, mediante la incorporación de profesionales con la formación y el perfil adecuados, para intervenir en el campo de la promoción del bienestar emocional y la convivencia, así como para atender la salud mental y los trastornos de conducta del alumnado.

Este equipo, que estará funcionando en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad con alumnos escolarizados en las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, permitirá dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención de estos estudiantes y actuará como enlace entre las distintas administraciones y recursos implicados.

Además de asesorar en el ámbito de la promoción del bienestar emocional y de la salud mental de la población escolar, este equipo especializado también realizará el seguimiento de la apertura del protocolo para la prevención, detección e intervención de la conducta sostenida en los centros educativos y aportará estrategias metodológicas y organizativas adecuadas para garantizar una correcta respuesta al alumnado con trastornos graves de conducta.

Respecto a la formación, el equipo especializado en bienestar emocional, salud mental y trastornos de conducta, impulsará acciones que fomentan una intervención basada en el buen trato a la infancia y a la adolescencia, así como otras en materia de convivencia y de prevención de la violencia incluyendo acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia.

También se promoverá la divulgación de buenas prácticas con el fin de mitigar los efectos sobre el bienestar emocional y el desarrollo académico, personal y social del alumnado, así como para combatir el estigma. Además, se trabajará con actividades formativas y de información para familias, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del alumnado con trastornos graves de conducta en el contexto familiar.

Por último, el equipo especializado también contribuirá a la formación e información de la comunidad educativa, así como favorecer la intervención comunitaria, promoviendo la conexión entre los profesionales de los centros escolares, servicios sanitarios y colectivos locales de apoyo a la infancia y la juventud.